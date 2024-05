Especialistas e famílias se reúnem no 3° Congresso de Orientação Familiar

O Centro Convenções Milenium foi palco de um encontro inspirador e enriquecedor no último fim de semana. Centenas de pessoas compareceram nos dias 24 e 25 de maio para participar do 3° Congresso de Orientação Familiar, promovido e organizado pela Literare Books International em parceria com a psicóloga clínica e educacional Cristiane Rayes. O evento destacou-se pela qualidade das palestras e pela diversidade dos temas abordados.

O congresso reuniu renomados profissionais das áreas de psicologia, pedagogia, psicopedagogia, medicina e fonoaudiologia, que compartilharam suas experiências e conhecimentos de maneira teórica e prática. A programação intensa contou com 40 palestras distribuídas ao longo de dois dias, proporcionando ao público uma visão abrangente e aprofundada sobre diversos aspectos da orientação familiar.

Os temas tratados foram variados e relevantes, incluindo Transtorno do Espectro Autista (TEA), psicopatologia, maternidade, desenvolvimento infantil, comunicação na adolescência, relações familiares, atendimentos em grupo e autorregulação emocional.

Um dos momentos mais marcantes do congresso foi a participação do jovem Gabriel na palestra sobre maternidade atípica, ministrada por sua mãe, Janaína Pacheco, no dia do seu aniversário. Gabriel, cujo sorriso contagiante interagiu com o público, é a inspiração por trás do livro “Gabriel Menino Sorriso”, escrito por Janaína. O livro narra a história de luta e superação de Gabriel, oferecendo uma mensagem poderosa de resiliência e amor. “Que essa história sirva de inspiração, de amor e coragem para todas as famílias! Que o Gabriel nos lembre todos os dias que mesmo com as dificuldades podemos enfrentá-las com um sorriso no rosto!”, afirmou Janaína, emocionando a audiência e destacando a importância da positividade e da perseverança.

Em um dos momentos mais marcantes do congresso, Janaína Pacheco e o pequeno Gabriel. Foto: Divulgação - Literare Books International

Para os organizadores, a troca de informações entre especialistas de diferentes áreas do conhecimento é fundamental para o verdadeiro aprendizado e compartilhamento de saberes.

Segundo Alessandra Ksenhuck, presidente da Literare Books International, “o mundo está carente de orientações como as que foram abordadas neste congresso. A Literare Books entende a importância crucial do desenvolvimento infantil e da criação dos filhos e por isso busca promover eventos como este para disseminar conhecimento. É por meio do convívio familiar que aprendemos a respeitar uns aos outros, a administrar conflitos, a compartilhar e a desenvolver disciplina. Este congresso foi uma oportunidade valiosa para discutir e disseminar essas práticas essenciais".

Cristiane Rayes e Alessandra Ksenhuck, organizadoras do Congresso.

Para Cristiane Rayes, “a diversidade de pontos de vista e a riqueza das discussões proporcionaram um ambiente propício para a construção de conhecimentos sólidos e aplicáveis no cotidiano das famílias", destacou.

Um dos momentos mais aguardados do evento foi o lançamento do livro “Orientação Familiar – volume 3”. A sessão de autógrafos, realizada ao final do primeiro dia de palestras, permitiu ao público interagir diretamente com os coautores da obra, tornando o evento ainda mais especial. “Eu sou do Rio Grande do Sul, e este é meu terceiro ano aqui. A gente ama participar, porque é um congresso que é muito coração. Aprendemos muito, conhecemos muitas pessoas”, expressou uma das congressistas Monica Vagliati.

Já para Mylenna Bihren, que veio do Rio de Janeiro para o evento, “o congresso é maravilhoso, afetuoso e de muitas trocas. A gente fica muito feliz em poder participar e reunir tanta gente de tantos lugares”.