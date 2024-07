Espetáculo teatral com elenco cego estreia em Campo Grande

Com direção e dramaturgia de Alexandre Melo, estrelando os atores Marelija Zanforlin, Jefferson Messias, Luiz Alberto, Nivaldo Santos e Monique Lopes, todos deficientes visuais, o espetáculo “Depois que a luz apaga” terá sua estreia no ISMAC em Campo Grande, na quarta-feira (24) às 19 horas.

O espetáculo é resultado de uma oficina de teatro para deficientes visuais realizada no ISMAC. A peça é uma representação autêntica das vivências e desafios enfrentados pelos próprios participantes, que trouxeram cenas do seu dia a dia, desafiando preconceitos sobre suas habilidades e mostrando seu cotidiano. A dramaturgia foi desenvolvida a partir desses relatos e experimentos, com movimentações inspiradas em pinturas, esculturas, fotos e imagens famosas e marcantes, como por exemplo, a pintura de Mona Lisa de Leonardo da Vinci e a pintura Os operários de Tarsila do Amaral.

Serão três apresentações do dia 24 a 26 de julho, às 19 horas e com acesso gratuito. O espetáculo contará com intérprete de libras e audiodescrição inclusa na dramaturgia, garantindo uma experiência inclusiva para todos os públicos.

O projeto é uma realização do município de Campo Grande-MS, junto à Sectur, por meio da Lei Paulo Gustavo.