Estratégias para o jogo da roleta online

O jogo da roleta é um dos jogos mais populares de cassino online. A roleta, o icônico jogo de cassinos online, oferece uma experiência de jogo emocionante e cheia de suspense. Faça suas apostas em números, cores ou combinações numéricas e, em seguida, observe com antecedência como a bola gira no volante. A roleta online oferece uma variedade de tipos de apostas com diferentes probabilidades de pagamento, oferecendo assim múltiplas oportunidades de ganhos.

Quer seja um jogador iniciante ou experiente, a roleta online transporta-o para um mundo de oportunidades e emoção. Junte-se a uma mesa de roleta, aposte em roleta online agora e deixe-se levar pela emoção do jogo enquanto faz suas apostas e assiste como o destino decide seu destino.

Estratégia para a roleta

A estratégia da roleta é muito simples: você tem que jogar em uma roda que tem 37 bolsos, nem um a mais, nem um a menos (até porque se você encontrar menos, por favor, nos avise).

A roleta francesa ou europeia, ou seja, versões com apenas um 0, são as que concedem à casa uma vantagem menor, ao contrário da roleta americana: aqui, a presença do duplo 0 quase dobra a vantagem do cassino.

Dito isso, aqui estão seis passos simples que você pode tomar, e que não envolvem estratégias de jogo, para se tornar um melhor jogador de roleta.

Aproveite os bônus

Se você tem US $50,00 para jogar roleta, supondo que você não ganhe um único tiro, você provavelmente vai se encontrar olhando para a parede depois de meia hora.

Se você tem 100 deles, sempre fingindo que a Deusa da Sorte vira as costas para você a cada volta da roda, você vai puxar uma hora, o dobro do tempo.

Se você coloca 50, mas acaba com 100, não é a melhor condição? É por isso que não aproveitar os bônus do cassino online é uma escolha absurda.

Faça apenas uma aposta por rodada

A vantagem da casa na roleta é a mesma, independentemente do tipo de aposta que você fizer. Isso significa que, a longo prazo, você perderá o mesmo valor se apostar no vermelho ou no seu número favorito.

Quanto menos pontos, melhor

Outra forma de arriscar menos ao jogar roleta é fazer apostas menores. Em vez de apostar R$20,00 por rodada, o que acontece se você apostar R$10,00? Acontece que a longo prazo você vai perder metade.

E se apostar 1 ou 2 reais? É fácil fazer as contas. As pequenas apostas permitem-lhe reduzir as suas perdas e limitar o seu risco. Deve-se dizer que mesmo isso não vai impedi-lo de perder a longo prazo, porque o casino sempre terá uma vantagem. Essas medidas simplesmente permitem que você jogue por mais tempo.

Estabeleça uma meta e pare quando a alcançar

A essa altura, já deve estar bem claro para você, você não pode vencer a roleta a longo prazo.

No entanto, isso não significa que você nunca possa ganhar, muito pelo contrário. Definitivamente haverá sessões em que você fechará com um saldo positivo, e é aí que você precisa ser bom em parar. Uma boa maneira de aumentar a porcentagem de sessões positivas é dar a si mesmo um objetivo vencedor: quando você alcançá-lo, não importa quanto tempo tenha passado, pare e volte a jogar depois, para ganhar mais.