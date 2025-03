Trabalhador é achado morto e queimado dentro de vala em Sete Quedas

Ari Antunes Vieira, de 51 anos, foi encontrado morto na manhã do domingo (30.mar.25) em Sete Quedas. O corpo do trabalhador rural estava queimado dentro de uma vala, nos fundos da residência onde vivia, em um retiro localizado na zona rural do município.

O crime foi descoberto por um sobrinho da vítima, que foi até o local para visitá-lo. Ao chegar, o jovem encontrou a porta da casa aberta, com vestígios de sangue espalhados pelo chão e pelas paredes. Ao verificar a parte externa do imóvel, se deparou com o corpo de Ari em meio às chamas, ao lado de uma motocicleta também incendiada.

A Polícia Civil foi acionada e iniciou imediatamente as investigações. Durante diligências, policiais militares localizaram em uma plantação de milho próxima ao local do crime uma motocicleta de origem estrangeira, da marca Yamazuki, além de um capacete. Ambos os itens foram apreendidos e podem ter sido utilizados pelo autor do homicídio.

Segundo a polícia, marcas de pneus que saíam da casa da vítima ajudaram na localização da moto suspeita. O corpo de Ari foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Ponta Porã, uma vez que o IML de Amambai estava sem médico legista no momento.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Sete Quedas.