Ex-deputado de MS, Semy Ferraz concorre ao Prêmio VOL

Engenheiro civil, Especialista em Saneamento, Gestor de Responsabilidade Social, Ex-diretor presidente da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) e ex-deputado estadual Semy Ferraz, está concorrendo ao Prêmio VOL de Profissionais do Ano em Responsabilidade Social e Voluntariado em Empresas.

Semy tem especialização em engenharia sanitária e ambiental e grande experiência em gestão de empresas públicas de saneamento.

Ele atuou como como Diretor Presidente do SAERB/ACRE (2007-2011) e SANESUL/MS (1999-2000).

O ex-parlamentar também prestou serviços de consultoria para prefeituras na elaboração de plano municipal de saneamento básico participativo, conferência municipal de saneamento ambiental e projetos em geral.

Desde 2018 é Gerente de Responsabilidade Social da Águas de Manaus. Por meio de seu trabalho na empresa, Semy é um dos concorrentes do Prêmio VOL, que tem como missão ser o primeiro evento nacional de reconhecimento, estímulo e divulgação das melhores práticas de Gestão de voluntariado.

A votação popular está aberta no link baixo: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWmlMCuXE77QCTyY78GWUgrsFkCC2Jx8cmlmR0LJgZU2X9eA/viewform.

“O VOL é uma plataforma que visa fortalecer o voluntariado no Brasil e na América Latina. Ela oferece soluções tecnológicas inovadoras para atender às necessidades do setor. Além disso, o VOL proporciona incentivos e reconhecimento para as causas, além de capacitações, advocacy e suporte para empresas, organizações da sociedade civil (OSCs) e universidades”.

Segundo a VOL, no Brasil há cerca de 20 milhões de voluntários que desenvolvem serviços de grande importância para a sociedade.

“O Prêmio VOL nasce com a perspectiva de incentivar a decisão de pessoas buscarem oportunidades para doarem seu tempo e/ou talento, para diferentes causas, de forma estruturada, eficiente e comprometida, além de colaborar com a transparência na gestão de tão importante segmento do Terceiro Setor”, diz a proponente da premiação.

Os fundadores do VOL são indivíduos, empreendedores e sonhadores dispostos a deixar um legado social. Eles têm uma ampla trajetória no terceiro setor, são empresários, gestores e voluntários. "A visão do VOL é ser a marca do voluntariado no Brasil e na América Latina, proporcionando parcerias e crescimento sustentável para a base tecnológica e expandindo sua presença em diferentes países", concluem.