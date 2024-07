Funsat oferece mais de 2 mil vagas de emprego na Capital

Nesta 2ª.feira (15.jul.24), a Fundação Social do Trabalho (Funsat) divulgou a abertura de 2.162 vagas de emprego em Campo Grande. As oportunidades abrangem 198 diferentes funções, disponibilizadas por 295 empresas da região.

Entre as posições oferecidas, destacam-se 193 vagas para operador de caixa, 91 para motorista de caminhão, 49 para atendente de padaria, além de oportunidades em áreas como assistente de vendas, fiscal de loja, e instalador de sistemas fotovoltaicos.

Do total de vagas, 1.296 não exigem experiência prévia dos candidatos, abrangendo áreas como auxiliar de cozinha, auxiliar de desenvolvimento infantil e montador de estruturas metálicas.

A Funsat também reservou cinco vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD), incluindo posições para auxiliar de limpeza e empacotadores à mão.

Para concorrer às vagas, é necessário ter o cadastro atualizado na Agência de Empregos da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória. O horário de atendimento é das 7h às 17h, de segunda a sexta-feira, com serviços adicionais como emissão da carteira digital de trabalho e inscrição em cursos profissionalizantes.

Mais informações podem ser obtidas no perfil oficial da Funsat no Instagram (@funsat.cg) ou na página do Facebook (@funsatcampograndems).

Confira todas as oportunidades disponíveis clicando aqui.