Funtrab oferta 3,3 mil vagas de emprego em 23 municípios de MS

A Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), intermedia 3.361 vagas de emprego nesta 2ª.feirta (24.abr.23).

Segundo a entidade, são 1.340 oportunidades somente na Capital, local onde o interessado pode acessar as vagas via aplicativo "MS Contrata + para Trabalhadores" no celular e até agendar a entrevista. Também é possível passar na Funtrab, na Rua 13 de Maio, Nº 2.773 – Centro (entre as Ruas Cândido Mariano e Dom Aquino), das 7h30 às 17h30 e se candidatar.

Em Campo Grande, as áreas com mais vagas nesta 2ª são para Auxiliar de limpeza (73 vagas); Auxiliar de linha de produção (64); Operador de caixa (48); Vendedor interno (42); Ajudante de carga e descarga de mercadoria (41) e Ajudante de obras (26). Veja a lista da Capital clicando AQUI.

As demais vagas, estão distribuidas pelos seguintes municípios: