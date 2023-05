'Gigante do Etanol': empresa abre 50 vagas para contratação imediata em MS

A Atvos, uma das maiores produtoras de etanol do país, está com cerca de 50 vagas de emprego em aberto, sendo 40 para a Unidade Costa Rica, localizada no município homônimo, a as demais para a Unidade Santa Luzia, situada em Nova Alvorada do Sul (MS). Homens, mulheres e pessoas com deficiência podem participar do processo de seleção, que conta com etapas como triagem de currículos e entrevistas.

As oportunidades em Costa Rica são para diferentes funções nas áreas agrícola, indústria, manutenção e administrativa para cargos, como: engenheiro (a) de manutenção; mecânico (a) automotivo níveis sênior e pleno; líder de frente sênior; assistente sênior e auxiliar administrativos; operador (a) de processo pleno (utilidade); auxiliar agrícola e para atuar com defensivos agrícolas; analista sênior de manutenção; analista pleno de manutenção industrial; técnico (a) de elétrica nível pleno; jardineiro e porteiro.

Para algumas vagas, é necessário atender alguns pré-requisitos, como:

Operador (a) de máquina agrícola níveis sênior e pleno – possuir CNH C;

Motorista abastecedor – possuir CNH D e E, e certificado do curso Movimentação de Produtos Perigosos (MOPP);

Motorista pleno – possuir CNH D e E;

Técnico (a) em laboratório industrial – possuir cadastro Conselho Regional de Química (CRQ).

Em Nova Alvorada do Sul, os postos em aberto são para a área de Manutenção Automotiva e também há pré-requisitos a serem seguidos:

Motorista borracheiro(a) – possuir CNH C;

Mecânico(a) de colhedora – possuir CNH C;

Mecânico de implementos Preparo, Plantio, Tratos Culturais e Fertirrigação (PPTF) – possuir CNH C;

Mecânico de manutenção interna – possuir CNH B;

Líder de manutenção automotiva – possuir CNH B.

Até o dia 5 de junho, os interessados em concorrer a uma das oportunidades em Costa Rica poderão enviar o currículo para o e-mail recrutamento.ucr@atvos.com ou se dirigir ao Centro Integrado de Atendimento ao Trabalhador (CIAT) de Costa Rica, localizado na Rua Josina García de Melo, nº 205, no Centro, munidos de cópias do currículo, RG, CPF, carteira de motorista, comprovante de residência, carteira de vacinação e certidão de casamento, se houver. Em Nova Alvorada do Sul, é necessário enviar e-mail com currículo para santaluzia.curriculos@atvos.com.

As oportunidades são para começo imediato e são oferecidos benefícios como planos de saúde e odontológico, vale-alimentação, seguro de vida, dentre outros.

SOBRE A EMPRESA

A Atvos é uma empresa de bioenergia, sendo uma das maiores produtoras de etanol do país. A partir da cana-de-açúcar, a companhia tem capacidade para produzir cerca de 2,9 bilhões de litros de etanol, que podem movimentar 58 milhões de carros compactos; 650 mil toneladas de açúcar VHP, capaz de adoçar mais de 18 milhões de festas de aniversário; além de cogerar aproximadamente 3,9 mil GWh de energia elétrica a partir de biomassa, suficiente para abastecer uma população de mais de 18 milhões de pessoas. Possui mais de 9 mil integrantes nos estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo, onde estão localizadas suas nove unidades agroindustriais.

Como um player relevante na geração de energia limpa e renovável, a empresa é uma das principais emissoras nacionais de créditos de descarbonização (CBIOs), tendo renovado a certificação do RenovaBio de todas as suas unidades agroindustriais até 2025. Ainda pela frente socioambiental, conta com o Energia Social, que apoia projetos voltados para temas como educação, cultura, saúde, segurança, meio ambiente e atividades produtivas. A iniciativa tem como objetivo fomentar o desenvolvimento socioeconômico e promover melhoria na qualidade de vida das comunidades onde a companhia atua. Mais informações clique aqui.