Gostosofobia: balada em Curitiba discrimina criadora de conteúdo da Privacy

Mais conhecida como DJ Sexy BeatZ, Elis Nebsniak, de 28 anos, natural de Inácio Martins, interior do Paraná, se tornou uma figura popular nas redes sociais e na Privacy, maior plataforma de monetização de conteúdo da América Latina. Em entrevista exclusiva, ela relatou mais de uma situação em que foi vítima de “gostosofobia”.

“Dois meses atrás fui impedida de entrar em uma balada em Curitiba por causa da minha roupa e cheguei a ser constrangida com comentários maliciosos do gerente da casa. Ainda, antes de vender conteúdos no início da minha carreira como modelo cheguei a ser demitida por conta das minhas fotos nas redes sociais, um absurdo, engraçado é que essas mesmas pessoas assinam meu Privacy”, relatou a criadora em tom de indignação.

Mas não para por aí, recentemente a criadora de conteúdo recebeu uma carta anônima em sua própria casa com reclamações de sua vestimenta: “eu costumo fazer meus conteúdos para as redes sociais com a janela aberta ou na varanda por conta da iluminação. E quem me conhece sabe que meu conteúdo é sensual, então sempre coloco uma lingerie ou um biquíni”, explicou.

“Acontece que há duas semanas atrás eu recebi um bilhete anônimo por debaixo da minha porta onde dizia: ‘Vizinha, pode fazer o favor de parar de ficar se exibindo pelada na janela, ninguém é obrigada a ficar olhando para seu peito e bunda, grata!’, fiquei chocada, a gente não pode ter mais liberdade e nem privacidade em nossa própria casa?”, concluiu a Elis Nebsniak.

Apesar das críticas, a criadora de conteúdo está em um ótimo momento de sua vida e não permite que essas situações a abalem. Elis destaca os ganhos significativos que obteve por meio da Privacy, como a conquista de sua própria casa, a aquisição de uma BMW X5 e viagens anuais para destinos que sempre desejou conhecer.

Para acompanhar os conteúdos da Elis Nebsniak, a assinatura é através do perfil @Elis custando R$29,90 por mês. A forma de pagamento é um diferencial da plataforma, que aceita cartões de crédito e débito e PIX.