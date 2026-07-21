MS Notícias

MenuÚltimas Notícias
21 de julho de 2026
Campo Grande 33ºC

MEIO AMBIENTE

Greenpeace revela omissão da ANM para garimpo ilegal de ouro

'Passou' 25,3 toneladas de ouro entre 2018 e março de 2026, com valor estimado em R$ 18,4 bilhões

Garimpo em exploração na Terra Indígena Sararé (MT) Foto: Reprodução/TV GloboGarimpo em exploração na Terra Indígena Sararé (MT) Foto: Reprodução/TV Globo
A- A+

O Ministério Público Federal (MPF) entrou com uma ação na Justiça contra a Agência Nacional de Mineração (ANM) após um estudo do Greenpeace apontar indícios de que autorizações de garimpo em Mato Grosso, Pará e Rondônia teriam sido usadas para dar aparência legal a ouro extraído ilegalmente da Amazônia.

Segundo o levantamento, 25,3 toneladas de ouro teriam sido movimentadas entre 2018 e março de 2026, com valor estimado em R$ 18,4 bilhões.

A ação foi assinada no dia 7 pelo procurador da República André Luiz Porreca Ferreira Cunha.

O MPF afirma que a Permissão de Lavra Garimpeira (PLG), documento criado para autorizar exploração de ouro em pequena escala, passou a ser utilizada como mecanismo para regularizar minério retirado de áreas proibidas, como terras indígenas e unidades de conservação.

O estudo “Lavagem de ouro na Amazônia: anatomia de uma fraude”, produzido pelo Greenpeace Brasil, apontou suspeitas envolvendo 98 PLGs distribuídas entre 20 titulares nos três estados.

De acordo com o relatório, essas autorizações concentram 97% do ouro declarado em 187 processos minerários analisados pela organização.

Na ação, o Ministério Público aponta falhas na fiscalização da ANM e afirma que o modelo de Permissão de Lavra Garimpeira se tornou um dos principais caminhos para a circulação de ouro ilegal.

Entre os problemas citados estão a falta de critérios objetivos para definir quais áreas podem operar como garimpo, a ausência de fiscalização sobre registros sem comprovação de atividade e o uso de várias PLGs como se fossem um único empreendimento de grande porte.

O MPF também cita os chamados “garimpos fantasmas”, locais que registram produção mineral sem comprovação de funcionamento físico.

A ação pede que a Justiça determine mudanças no sistema de fiscalização.

Entre as medidas solicitadas está a criação de um grupo técnico, em até 30 dias, para revisar o funcionamento das Permissões de Lavra Garimpeira.

O MPF também pede que a ANM crie, em até 60 dias, um programa nacional para analisar e suspender preventivamente PLGs sem evidências de atividade minerária.

A agência ainda deverá apresentar, em até 120 dias, um estudo técnico para uma nova regulamentação do regime de exploração.

A reportagem entrou em contato com a ANM, mas não recebeu resposta até a publicação.

GARIMPO ILEGAL EM TERRA INDÍGENA

A ação ocorre no mesmo período em que o MPF cobra medidas contra o avanço do garimpo ilegal na Terra Indígena Sararé, em Mato Grosso.

O território indígena é considerado uma das áreas mais afetadas pela exploração ilegal de ouro no país.

Segundo o Ministério Público, há indícios de atuação do Comando Vermelho na região.

O órgão solicitou informações da União, da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), da ANM, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).

Os órgãos deverão informar quais ações foram adotadas para cumprir uma decisão judicial de 2022 que determinava medidas de proteção ao território.

Reportar Erro
MS Noticias no Google News