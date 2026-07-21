Quatro cidades de MS vão ao Seminário Nacional Alfabetização

Mato Grosso do Sul terá representantes no Seminário Nacional pela Alfabetização, marcado para os dias 29 e 30 de julho, em Fortaleza (CE). Quatro municípios do Estado confirmaram participação: Água Clara, Bataguassu, Brasilândia e Santa Rita do Pardo.

O encontro reunirá redes municipais de ensino de diferentes regiões do país para discutir um desafio comum: garantir que as crianças sejam alfabetizadas na idade prevista. A programação traz debates sobre gestão educacional, formação de professores, avaliação da aprendizagem e políticas públicas voltadas à redução das desigualdades.

Entre os convidados estão o pesquisador Michael França, da Universidade de Stanford, a presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), Socorro Batista, o escritor indígena Kaká Werá, Izolda Cela, Leonardo Pascoal, Vanda Ribeiro, Kátia Smole e Daniel Lima.

O seminário é organizado pela Aliança pela Alfabetização, em parceria com o Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (CAEd/UFJF), e terá transmissão aberta pela internet. As inscrições gratuitas podem ser feitas pela plataforma Sympla.

https://www.sympla.com.br/evento-online/seminario-nacional-pela-alfabetizacao-2026-online/3486808.