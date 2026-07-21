Vamos homologar candidaturas e selar unidade do campo democrático, afirma Vander

No próximo domingo (26.jul.26), o PT de Mato Grosso do Sul dará seu primeiro passo na campanha oficial rumo às eleições de outubro.

"Com a convenção partidária para homologação das candidaturas majoritárias (ao governo e ao Senado) e proporcionais (Assembleia Legislativa e Câmara dos Deputados), o partido vai selar a unidade política e programática, não só do PT, mas de todas as forças que compõem o campo democrático", afirmou o deputado federal e pré-candidato a senador Vander Loubet.

Serão homologadas as candidaturas do ex-deputado federal Fábio Trad para governador, da ex-primeira-dama do Estado, Gilda Maria dos Santos, para vice, e de Vander Loubet, a senador. Serão lançadas também as chapas que concorrerão às 24 vagas da Assembleia Legislativa e 8 da Câmara dos Deputados. O PT formalizará ainda as alianças partidárias locais com o PV e o PCdoB na Federação Brasil da Esperança.

Porém, segundo Vander, o espectro das alianças partidárias está para ser ampliado, tanto em nível nacional como na sucessão estadual, fortalecendo os palanques pela reeleição do presidente Lula e eleição na campanha local com Fábio Trad. Além do PSB, que está com Lula desde as eleições de 2022, quando indicou Geraldo Alckmin a vice-presidente, PDT, Psol e Rede se aproximam de uma composição que poderá ser estendida aos estados.

NOVAS PERSPECTIVAS

"Estas são avaliações que traduzem tendências estabelecidas e até sinalizam novas perspectivas, como o alinhamento de lideranças que hoje estão em outros partidos mais ao centro e à direita, como o MDB, PSD e Cidadania", afirma Vander.

Para ele, à medida que a compreensão social, econômica e política da sociedade avança, começam a ser desenhadas as convicções do eleitorado em relação ao que esperar das candidaturas.