Vamos homologar candidaturas e selar unidade do campo democrático, afirma Vander

No próximo domingo (26.jul.26), o PT de Mato Grosso do Sul dará seu primeiro passo na campanha oficial rumo às eleições de outubro.
"Com a convenção partidária para homologação das candidaturas majoritárias (ao governo e ao Senado) e proporcionais (Assembleia Legislativa e Câmara dos Deputados), o partido vai selar a unidade política e programática, não só do PT, mas de todas as forças que compõem o campo democrático", afirmou o deputado federal e pré-candidato a senador Vander Loubet.
Serão homologadas as candidaturas do ex-deputado federal Fábio Trad para governador, da ex-primeira-dama do Estado, Gilda Maria dos Santos, para vice, e de Vander Loubet, a senador. Serão lançadas também as chapas que concorrerão às 24 vagas da Assembleia Legislativa e 8 da Câmara dos Deputados. O PT formalizará ainda as alianças partidárias locais com o PV e o PCdoB na Federação Brasil da Esperança.
Porém, segundo Vander, o espectro das alianças partidárias está para ser ampliado, tanto em nível nacional como na sucessão estadual, fortalecendo os palanques pela reeleição do presidente Lula e eleição na campanha local com Fábio Trad. Além do PSB, que está com Lula desde as eleições de 2022, quando indicou Geraldo Alckmin a vice-presidente, PDT, Psol e Rede se aproximam de uma composição que poderá ser estendida aos estados.
NOVAS PERSPECTIVAS
"Estas são avaliações que traduzem tendências estabelecidas e até sinalizam novas perspectivas, como o alinhamento de lideranças que hoje estão em outros partidos mais ao centro e à direita, como o MDB, PSD e Cidadania", afirma Vander.
Para ele, à medida que a compreensão social, econômica e política da sociedade avança, começam a ser desenhadas as convicções do eleitorado em relação ao que esperar das candidaturas.
"O voto será exercido na base da garantia, da certeza daquilo que os votantes querem para si, para o seu estado e seu país", enfatiza Vander. "Os fatos estão aí, às claras, para que se faça a leitura sobre quem, de fato, defende o Brasil e o povo brasileiro; quem combate as desigualdades, a fome, as doenças; quem age em favor da valorização do trabalhador, do salário, do piso dos educadores; e quem não aceita ter um Brasil rendido, ajoelhado a outro, servindo de quintal aos interesses externos. Este, com toda certeza, não é o histórico do Lula e nem do Fábio", conclui o parlamentar.