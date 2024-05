Henrique de Medeiros lança novo livro "Nadas em Busca dos Tudos"

Na segunda-feira, dia 20 de maio, será a noite de autógrafos do novo livro do escritor Henrique de Medeiros - atual presidente da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras -, que compõe uma antologia num revisitar do poeta sobre suas obras. “Nadas em busca dos tudos” é o título desse novo trabalho, no qual a reunião de poemas dos seus livros supera-se por recriações de Henrique Alberto de Medeiros Filho das suas obras, com intervenções em formatos, sequências, sentidos das palavras, reescrevendo versos e unificando estilos da sua literatura – no colher da poesia que abrange quatro de seus livros (O azul invisível do mês que vem, Pirâmide de palavras, Que as dores se transformem em cores e Palavras correndo atrás de textos).

O local escolhido pelo escritor, jornalista e publicitário foi a própria Academia Sul-Mato-Grossense de Letras – nos altos da rua 14 de julho, 4653 -, num happening a ser realizado das 19 às 22h. O livro, lançado pela Editora Letra Livre (352págs), traz ainda ensaios sobre sua obra pelas mãos de professores doutores, ensaístas, pesquisadores e escritores: Ana Arguelho, Ana Maria Bernardelli, Dênis de Moraes, Rubenio Marcelo e Raquel Naveira. No prefácio, um texto escrito em 1996 por Manoel de Barros a Henrique de Medeiros serve como uma sensível lembrança entre poetas.

A temática de Medeiros em “Nadas em busca dos tudos - poemas reunidos e revisitados” compõe antologia poética sobre o contexto moderno urbano, a dificuldade do encontro, a existência fragmentada. Seus versos criam reflexões do cotidiano singular, que ganha ritmo e harmonia na investigação sobre grandezas e misérias que envolvem a condição humana. O autor atravessa fragilidades das relações, das religiões, percorre as confusões do ser, ilusões da vida – entre sobrevivências, dúvidas e buscas pelo continuar.

Numa linguagem que no seu total é basicamente voltada para a poesia concreta, em textos fortes que tratam os fragmentos da vida e do ser, Henrique de Medeiros afirma que a abordagem traz “anseios de respostas que não se disponibilizam, no pensar do homem e seus fazeres”. Para ele, o “entendimento entre o viver e a palavra é um exercício de buscas e resgates”.

AUTOR

Henrique Alberto de Medeiros Filho é poeta e escritor nascido em Corumbá, MS. Após sua infância, adolescência, estudos universitários e atividades profissionais como jornalista e publicitário em São Paulo e Rio de Janeiro, tornou-se partícipe da cena artística e cultural principalmente do Brasil Central. Graduado em Comunicação Social pela Universidade Gama Filho - RJ, exerce atividades criativas, multimídia, editoriais e empresariais. É autor de livros de poemas, contos, crônicas, outros escritos e biografia; faz parte, ainda, de diversas antologias e coletâneas. Imortal da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, é seu atual presidente e ocupa a cadeira de número 10.

SERVIÇO

Noite de autógrafos de

Henrique de Medeiros

Livro “Nadas em busca dos tudos”

Dia 20 de Maio

Das 19 às 22h

Local:

Academia Sul-Mato-Grossense de Letras

Rua 14 de julho, 4653

(Altos do São Francisco)

Traje esporte