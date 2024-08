Hobby, paixão e trabalho: conheça o antigomobilismo

Antigomobilismo é o nome dado à paixão por carros antigos que marcaram épocas e, hoje, se tornaram itens colecionáveis que unem brasileiros de todas as regiões. Para alguns, o hobby não passa de uma admiração pelos exemplares, porém, para outros, o antigomobilismo pode ser uma herança de família e até mesmo uma profissão.

Inspirados pela cultura dos muscle cars nos Estados Unidos, os antigomobilistas brasileiros usam a paixão como um estilo de vida e uma forma de honrar e homenagear momentos automobilísticos marcantes na história. Em feiras e eventos próprios que ocorrem regularmente em todo o país, os adeptos a essa cultura trocam experiências e formam uma comunidade.

Porém, engana-se quem acha que fazer parte do antigomobilismo é apenas possuir um carro antigo. Existem práticas e técnicas que diferenciam um antigomobilista que devem estar no radar de quem deseja se aprofundar no estilo de vida. A seguir estão algumas delas.

Originalidade em primeiro lugar

Para quem valoriza a história presente nos veículos assim como os antigomobilistas, é muito importante que tudo seja mantido para preservar o máximo possível de sua estrutura original. Diferente dos muscle cars, por exemplo, que muitas vezes eram modificados para atingirem potências maiores e se diferenciarem pelos elementos estéticos, no antigomobilismo a integridade de cada modelo deve ser preservada.

Manter a originalidade dos carros antigos também faz parte do processo de obter a admirada placa preta para o veículo, representando sua autenticidade e seu valor como item de uma coleção. Para conquistar a placa preta, existem requisitos específicos que devem ser comprovados pelo dono. Segundo o Detran SP, alguns deles são:

Ter sido fabricado há mais de 30 anos;

Manter pelo menos 80% das suas características originais de fabricação, incluindo a mecânica, carroceria, suspensão, aparências, características de emissão de gases poluentes e ruído;

Integrar uma coleção;

Apresentar um Certificado de Originalidade, reconhecido pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran);

Ser inspecionado por uma entidade credenciada pelo Detran;

Ser aprovado por um avaliador, atribuindo notas em diferentes quesitos e obtendo pelo menos 80 pontos;

Ser membro de um clube de automóveis antigos reconhecido pelo Denatran.

Algumas modificações podem causar reprovação automática, como cores completamente fora do padrão de época, suspensão rebaixada e substituição do motor pelo de outro modelo.

Restauração e mecânica

Também faz parte da cultura antigomobilista o conhecimento e estudo de técnicas de restauração e fundamentos da mecânica dos automóveis. Muitas vezes, os donos adquirem os carros antigos em leilões automotivos ou feiras de carros usados e, então, restauram o veículo de acordo com as suas características originais de fábrica.

Por isso, a troca de figurinhas e experiências dos processos de restauração é muito comum dentro dos clubes de antigomobilismo e faz com que os participantes estejam sempre a par de novas tendências e técnicas.