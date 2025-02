Hoje é dia de beneficiários com NIS final 1 receberem parcela do Bolsa Família

Os beneficiários do Bolsa Família devem ficar atentos ao pagamento das parcelas de janeiro, que será realizado nesta 2ª. (17.jan.25) para aqueles com NIS final 0. Em Mato Grosso do Sul, cerca de 199.980 famílias são contempladas com o programa, com um investimento federal superior a R$ 136 milhões no Estado, garantindo um valor médio de R$ 680,65 por família.

O programa atende famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza, com diferentes valores adicionais dependendo da composição familiar, como R$ 150 para crianças até 6 anos, R$ 50 para gestantes e jovens de 7 a 17 anos, e R$ 50 para bebês até 6 meses. Para ter direito ao benefício, é necessário que a família esteja inscrita no Cadastro Único, com dados atualizados nos últimos dois anos.

Os beneficiários podem conferir o calendário de pagamentos e os valores recebidos por meio do aplicativo Caixa Tem, disponível para Android e iOS. Aqueles que ainda não estão cadastrados e atendem aos requisitos podem procurar a prefeitura para realizar a inscrição.

CONFIRA O CALENDÁRIO