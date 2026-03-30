Governo de MS lanÃ§a 4Âª Corrida dos Poderes e campanha de agasalhos em Campo Grande

O governador Eduardo Riedel lançou, no domingo (30), a 4ª edição da Corrida dos Poderes e a campanha de arrecadação de agasalhos “Seu Abraço Aquece”.

O evento ocorreu na Concha Acústica, no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, reunindo representantes de diferentes instituições públicas.

A abertura contou com um “treinão” com percursos de 5 km para corrida e 3 km para caminhada, marcando o início da programação da edição deste ano.

A iniciativa envolve o Governo do Estado, por meio da Fundesporte, em parceria com o Poder Judiciário, Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, Ministério Público e Defensoria Pública.

Segundo o governador Eduardo Riedel, o evento tem como objetivo incentivar a prática esportiva, a saúde e a integração entre servidores e a população.

Foto: Bruno Rezende/Secom-MS

Ele destacou ainda o uso de espaços públicos como o Parque dos Poderes para a realização de atividades voltadas ao bem-estar coletivo.

O secretário estadual de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, afirmou que a corrida de rua cresce no país e que o Estado tem ampliado sua participação na modalidade.

De acordo com ele, a proposta é expandir os treinões para o interior e ampliar o alcance do evento.

A primeira-dama Mônica Riedel ressaltou a adesão progressiva de participantes desde as primeiras edições e o impacto na adoção de hábitos saudáveis.

Ela informou que a corrida principal está prevista para o dia 7 de novembro e que os treinões seguem até a realização do evento.

Foto: Bruno Rezende/Secom-MS

Durante o lançamento, também foi apresentada a campanha “Seu Abraço Aquece”, que inicia oficialmente as arrecadações em 1º de abril e segue até 20 de maio.

A ação prevê pontos de coleta em órgãos públicos e parceiros, com doações de roupas, cobertores, calçados e acessórios de inverno.

Criada em 2015, a campanha se consolidou como uma das principais iniciativas solidárias do Estado, com resultados crescentes a cada edição.

A expectativa do governo é ampliar o alcance e beneficiar famílias em situação de vulnerabilidade em todos os municípios sul-mato-grossenses.