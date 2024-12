IBGE mapeou mais de 8 mil localidades indígenas no Brasil

O Censo Demográfico de 2022 identificou 8.568 localidades indígenas no Brasil, distribuídas entre áreas urbanas e rurais. As localidades indígenas consistem em todos os lugares do território nacional onde exista um aglomerado permanente de habitantes indígenas.

Conforme Fernando Damasco, gerente de Territórios Tradicionais e Áreas Protegidas do IBGE, o mapeamento das localidades indígenas é feito como uma preparação para o Censo. "Após a coleta das informações, foi complementado com as informações georreferenciadas dos endereços das pessoas indígenas recenseadas. Como critério utilizado para a análise espacial dos dados de endereços, foram considerados todos os lugares que contavam com, ao menos, 15 pessoas declaradas indígenas e cujos domicílios apresentassem contiguidade domiciliar, conforme critérios que variavam entre as áreas urbanas e rurais, e de acordo com a situação geográfica em que as localidades estavam inseridas”, explicou.

O levantamento mostrou que a região Norte concentra 60,2% dessas localidades.

O Amazonas lidera com 2.571 localidades (30% do total), seguido por Mato Grosso (924) e Pará (869). Já Sergipe possui apenas duas localidades.

Cerca de 71,55% estão em terras oficialmente demarcadas, enquanto 28,45% estão fora dessas áreas.

Não há dados comparativos com 2010, e a população indígena total registrada foi próxima a 1,7 milhão, equivalente ao número de habitantes de Curitiba.