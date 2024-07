Inscrições para militares temporários da 9ª Região Militar encerram hoje

Terminam nesta 2ª.feira (15.jul.24) as inscrições para o processo seletivo de militares temporários do Exército Brasileiro na área da 9ª Região Militar (9ª RM), que abrange os estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e o município de Aragarças (GO).

A seleção oferece oportunidades para profissionais com formação em nível superior, técnico e médio, com salários que podem chegar a quase R$ 8 mil. Os interessados podem consultar os avisos de convocação no site oficial da 9ª RM.

O processo seletivo inclui diversas etapas, como inscrição eletrônica, entrega de documentação para análise, entrevista e avaliação curricular presencial, inspeção de saúde e exame de aptidão física. "É crucial que os candidatos estejam atentos aos avisos de convocação para todas as fases do cronograma, disponibilizados no site da 9ª Região Militar, e cumpram os prazos estabelecidos", destacou o Tenente-Coronel Márcio Almeida da Silveira, responsável pelo processo seletivo.

Em 2023, mais de 4,5 mil pessoas se inscreveram para integrar o quadro de militares temporários da 9ª Região Militar, com maior concorrência nas áreas de odontologia, administração e técnico em enfermagem.