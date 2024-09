Mapeando o incrível sucesso de Fortune Tiger no Brasil

Para cada brasileiro que conhece Pelé ou Ronaldinho Gaúcho, você encontrará outro que já jogou Fortune Tiger. Para os que ainda não conhecem, Fortune Tiger rapidamente se tornou um fenômeno cultural no Brasil, um jogo que tem mantido sua posição de destaque por mais de um ano e continua a ganhar novos jogadores diariamente.

A popularidade do jogo acompanha um aumento significativo no iGaming nos últimos anos, com brasileiros migrando para estabelecimentos virtuais para fazer apostas.

O sucesso incrível de Fortune Tiger no Brasil reflete uma mudança mais ampla na indústria; os brasileiros desenvolveram um gosto pelo jogo online, e analistas do setor esperam que essa tendência continue a crescer.

O slot do TikTok e YouTube

O sucesso de Fortune Tiger é verdadeiramente construído sobre tendências modernas. Seu marketing foi majoritariamente orgânico e impulsionado pelos usuários, com o jogo rapidamente ganhando atenção em plataformas de redes sociais como TikTok e YouTube.

O design e a jogabilidade do jogo se prestam bem ao compartilhamento de conquistas online, com influencers e usuários comuns exibindo suas vitórias por meio de vídeos no TikTok, por exemplo.

E como acontece com qualquer meme ou outra tendência, é difícil rastrear sua gênese, a verdadeira história de origem. No entanto, uma vez que atingiu uma massa crítica, não havia como voltar atrás. A presença de Fortune Tiger nas principais plataformas de cassino brasileiras rapidamente se tornou garantida, com o jogo aparentemente em quase todos os smartphones no Brasil.

Tendências através do volume de pesquisa

A popularidade de Fortune Tiger pode ser rastreada através do volume de pesquisas no Google, por exemplo, fornecendo uma representação numérica do crescimento meteórico do jogo. O jogo começou a ganhar força em abril de 2023, com picos rápidos que levaram a um aumento de 172% em um mês.

De junho a julho de 2023, o jogo passou de 246.000 pesquisas para 674.000, representando um crescimento de 174% de um mês para o outro. Antes de abril, o jogo mal alcançava cinco dígitos em buscas mensais.

É claro que esse número não representa o verdadeiro número de pessoas jogando, já que muitos simplesmente seguem links das redes sociais ou vão diretamente ao seu estabelecimento online favorito para encontrar o jogo.

Curiosamente, o jogo logo fez a transição de seu nome em inglês, Fortune Tiger, para seu equivalente coloquial em português, o nome que a maioria dos brasileiros agora conhece como Jogo do Tigrinho. Em agosto de 2023, o termo atingiu mais de 1,2 milhão de buscas.

A PG Soft, desenvolvedora de Fortune Tiger, não poderia ter previsto esse aumento repentino de popularidade, tendo lançado originalmente o jogo para o mercado de língua inglesa. Com base apenas nos números de pesquisa, o jogo agora é duas vezes mais popular que clássicos tradicionais, como roleta e blackjack.

Brasil, um mercado de jogos significativo

A popularidade de Fortune Tiger surgiu repentinamente, como qualquer outro fenômeno online. Mas para os especialistas do setor, o fato de um jogo de cassino ter capturado o interesse dos brasileiros era plenamente previsível.

O mercado de jogos de azar no Brasil é significativo, sendo o maior da América Latina. Ele gera impressionantes R$50 bilhões anualmente, o que equivale aproximadamente a US$10 bilhões. Esse número só tende a crescer, com analistas prevendo um crescimento anual de dois dígitos na próxima década.

O jogo de azar há muito tempo está enraizado na identidade brasileira, tornando-se uma opção de entretenimento popular para muitos. Ele também reflete um elemento cultural mais amplo, o da esperança em um país afetado por altas taxas de pobreza e uma economia em dificuldades.

Os jogos de cassino não apenas proporcionam uma distração divertida, algo para passar o tempo no trajeto para o trabalho ou nas noites, como também são uma porta de entrada para possíveis grandes ganhos, às vezes quantias que podem mudar vidas.

Jogo responsável

A popularidade do jogo trouxe questões sobre o jogo responsável no país. Assim como acontece com videogames, assistir muito Netflix ou gastar dinheiro em partidas de futebol, a moderação é a chave para garantir que o jogo não tenha um impacto negativo nos brasileiros.

Operadores legítimos baseados no exterior já têm métodos sofisticados em vigor para garantir que os jogadores estejam seguros ao jogar. Fortune Tiger, por exemplo, está sob a jurisdição da autoridade de jogos de Malta, que garante o jogo justo para todos os jogadores.

Os cassinos também têm métodos para limitar o problema do jogo. Por exemplo, muitos estabelecimentos emitem alertas quando os jogadores passam muito tempo jogando, enquanto outros permitem limites sobre quanto dinheiro pode ser gasto em um determinado período.

A indústria de jogos online ainda é relativamente jovem no país, e muitos aspectos legais ainda não foram totalmente definidos. O governo brasileiro já legalizou as apostas de cota fixa, mas os cassinos online ainda operam em uma área cinzenta. Para o jogador, isso não traz consequências práticas, já que existem muitas opções legítimas de cassinos, mas para o governo, há preocupação de que operadores estrangeiros não estejam sob jurisdição local.

No entanto, progressos estão sendo feitos rapidamente. Recentemente, o Projeto de Lei 2234/2022 foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. Este projeto abre caminho para a legalização e regulamentação completa dos jogos de cassino online.