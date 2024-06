MC Cabelinho lança coleção de óculos escuros

MC Cabelinho lançou na 6ª.feira (28.jun.24), sua primeira coleção de óculos escuros com a marca brasileira Fuel Eyewear, intitulada “Bairro 13 - MC Cabelinho”. Os cinco modelos levam nomes de músicas do cantor: “X1”, “Valho Nada”, “Carta Aberta”, “Fogo e Gasolina” e “Dia de Operação”. Participando ativamente do processo criativo, Cabelinho trouxe sua originalidade e autenticidade aos exemplares, que serão vendidos em todo o país.

“Eu tô muito feliz com o resultado da coleção. Eu pude participar da construção do conceito, dos modelos, acompanhei de perto para que saísse tudo do jeito que eu queria. Espero que todo mundo goste também”, conta o artista.

O cantor, que acaba de se apresentar no último dia de Rock in Rio Lisboa, está confirmado no elenco de um filme nacional. Além disso, ele encerra a programação do Palco Sunset no primeiro dia da edição de 40 anos do Rock in Rio, em setembro. No mesmo dia, passarão pelo Parque Olímpico nomes como Travis Scott, 21 Savage, Ludmilla, Veigh, Slipmami, Oruam, entre outros.