MEC divulga 1Âª chamada do Universidade para Todos

O Ministério da Educação (MEC) divulgou na 3ª.feira (7.mar.23) o resultado da 1ª chamada do processo seletivo do Programa Universidade para Todos (Prouni). Eis o link para verificação.

Em 2023, o programa de concessão de bolsas de estudo — integrais e parciais — em instituições privadas de ensino superior, com foco na 1ª graduação, deve atingir número recorde, com mais de 290 mil bolsas ofertadas.

A seleção referente ao 1º semestre reuniu 574.548 inscritos e mais de 1,1 milhão de inscrições foram registradas, uma vez que cada interessado pode concorrer em até dois cursos. O número superou os 544.755 candidatos do mesmo período em 2022.

Para confirmar o benefício, os pré-selecionados precisam comprovar as informações prestadas no momento da inscrição até a próxima 5ª.feira (16.mar). Detalhes sobre os procedimentos específicos devem ser confirmados com as instituições de ensino.

No dia 21 de março, o MEC divulgará os nomes dos pré-selecionados na segunda chamada, que também precisarão comprovar as informações prestadas até dia 30.

Estudantes que ficarem de fora das duas listas iniciais podem se credenciar à lista de espera, nos dias 5 e 6 de abril. O resultado sai no dia 10, com prazo de comprovação até 19 de março.

Entre 20 de abril e 2 de maio é o prazo para registro no Prouni dos candidatos aprovados e reprovados na etapa de comprovação e documentos.

Criado no 1º governo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o Prouni é uma das políticas públicas determinantes para a democratização do acesso ao ensino superior, o que fez com que o número de jovens nas universidades brasileiras saltasse de 3,5 milhões, em 2002, para mais de 8 milhões em 2015.