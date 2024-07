Mecânico morre ao ser sugado por turbina de avião

Na semana passada, no aeroporto Chabahar Konarak, no Irã, um mecânico perdeu a vida após ser sugado pelo motor de um avião enquanto tentava recuperar uma ferramenta. O incidente fatal ressaltou os perigos associados ao trabalho próximo a aeronaves em operação, lançando luz sobre a importância das medidas de segurança rigorosas em ambientes aeroportuários.

No início da manhã de 3 de julho, Abolfazl Amiri estava realizando manutenção de rotina no Boeing 737-500 da Varesh Airline, uma companhia de voos domésticos no Irã. Infelizmente, foi durante esse procedimento que ocorreu o episódio trágico.

Segundo informações do "Bild", o motor estava em teste com as abas da tampa abertas quando Abolfazl retornou por uma área segura para recuperar uma ferramenta esquecida. A aeronave, que tinha decolado de Teerã uma semana antes, estava em solo para reparos. Infelizmente, o mecânico foi incapaz de resistir à força do motor que o sugou fatalmente antes de explodir.

Os bombeiros estacionados no terminal reagiram prontamente à emergência e recuperaram os restos mortais de Abolfazl. Atualmente, uma investigação está sendo conduzida pela autoridade de aviação do Irã.

O avião tem uma longa história de operação, com 26 anos de serviço ativo.