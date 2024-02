Monitoria acadêmica incentiva inicio da carreira na docência

O edital para o processo seletivo de Monitoria Acadêmica Voluntária do Centro Universitário Unigran Capital já está liberado, os interessados podem se inscrever acessando o link: www.unigran.br/campogrande/institucional/editais.

As inscrições estão abertas e as vagas estão distribuídas por todos os cursos presenciais para o primeiro semestre letivo de 2024, sendo eles: Administração; Arquitetura e Urbanismo; Biomedicina; Ciências Contábeis; Design de Interiores; Direito; Educação Física; Enfermagem; Estética e Cosmética; Fisioterapia; Nutrição; Psicologia; e Radiologia.

O objetivo da monitoria acadêmica é incentivar o aluno a iniciar uma carreira na docência, pela pesquisa e propiciar melhores condições de integração do estudante com a Instituição e a comunidade em geral. O acadêmico deverá dispor de, no mínimo, seis horas semanais para o desenvolvimento das atividades de monitoria.

Ao enfatizar o papel fundamental da monitoria acadêmica na formação dos alunos, o diretor acadêmico, prof. Dr. José Alexandre dos Santos, destaca: “o programa auxilia os alunos em suas trajetórias de aprendizado, e também estimula o interesse pela carreira na docência e pesquisa. A Unigran Capital tem investido em um aprendizado enriquecedor, abrindo portas para que os estudantes desenvolvam seu potencial tanto no âmbito acadêmico, quanto profissional e, assim, melhorar a qualidade do Ensino Superior”.

As atividades da monitoria valem horas complementares, fundamentais para a conclusão do curso e, principalmente, para prova de títulos em concursos e aspirações no ingresso em mestrado e doutorado.

Os acadêmicos interessados devem estar matriculados em um dos cursos com oferta de vagas e estar cursando ou ter cursado, no mínimo, o 2º semestre, ou o semestre a partir desse definido pela coordenação, conforme necessidade da monitoria. As inscrições deverão ser protocoladas por e-mail, para a respectiva coordenação de curso até o dia 6 de março.

Durante o período de monitoria, os acadêmicos selecionados vão auxiliar os docentes em atividades relacionadas aos projetos de ensino ou de extensão. Também faz parte da monitoria, auxiliar os alunos na realização de trabalhos práticos ou experimentais. O acadêmico selecionado deverá desenvolver e entregar os relatórios parciais e/ou finais durante o período de monitoria.

Requisitos

Apresentar rendimento escolar comprovadamente satisfatório;

Não ser aluno reprovado ou com dependência de disciplina que seja pré-requisito à monitoria pretendida;

Ter disponibilidade para colaborar no desenvolvimento das atividades técnicas das disciplinas e projeto;

Ter capacidade para auxiliar o docente no desempenho de atividades técnico-didáticas da disciplina.

A seleção dos candidatos a monitores voluntários para o período letivo 2024-1 se dará através da análise do histórico escolar e de uma entrevista, sob a responsabilidade da coordenação de curso e do docente responsável pela disciplina.