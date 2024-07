MS abre edital de R$ 15,4 milhões para empresas inovadoras

A Fundect, os Sistemas Fiems, a Fercomério, Famasul e o Sebrae anunciaram o lançamento do edital Tecnova III, voltado para apoiar o desenvolvimento de produtos e processos inovadores em empresas sul-mato-grossenses. Com um investimento total de R$ 15,4 milhões, provenientes da Finep (Financiadora de Estudos e Projetos) do Governo Federal, em parceria com a Fundect, o programa visa fortalecer a competitividade e as atividades de inovação no estado.

O lançamento oficial está marcado para a próxima quinta-feira, dia 18 de julho, às 15h30, no auditório do Bioparque Pantanal. Empresários e empreendedores interessados terão a oportunidade de inscrever propostas que podem receber até R$ 500 mil em recursos para desenvolvimento de seus projetos.

"O Tecnova é um programa bem sucedido que tem feito a diferença no desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. Nesta terceira edição, reforçamos nosso compromisso com a inovação, fundamental para o desenvolvimento econômico e tecnológico", destacou Márcio de Araújo Pereira, diretor-presidente da Fundect.

O secretário Jaime Verruck, da Semadesc, ressaltou os resultados positivos das edições anteriores do Programa Centelha e do próprio Tecnova, indicando o sucesso da política de inovação do estado. "Estamos investindo na ciência e tecnologia como fator de desenvolvimento e de integração entre academia e empreendedores", afirmou.

Os projetos inscritos devem estar alinhados com uma das cinco áreas estratégicas: Agronegócio, Bioeconomia, Biotecnologia e Biodiversidade, Tecnologias Sociais e Assistivas, Saúde Animal e Humana, e Cidades Inteligentes e Energias Renováveis. Empresas de todos os portes podem participar, desde que tenham receita bruta anual de até R$ 16 milhões e estejam registradas há pelo menos seis meses, com atividades operacionais nos últimos três meses.

Durante os próximos meses, serão realizados eventos (Road Shows) em diversas cidades do estado, incluindo Dourados, Ponta Porã, Chapadão do Sul, Três Lagoas, Campo Grande e Corumbá, para esclarecer dúvidas e promover a iniciativa entre os empresários locais.

SERVIÇO