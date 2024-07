Mulher confunde saída de emergência de avião com banheiro e voo é cancelado

Uma situação inusitada provocou a suspensão de um voo da Air China na China, quando uma mulher que viajava de avião pela primeira vez confundiu a saída de emergência com o banheiro. O incidente ocorreu durante o embarque do voo que partiria de Quzhou com destino a Chengdu, na última quinta-feira (4).

De acordo com relatos de passageiros ao jornal chinês Chongqing Morning Post, a confusão levou à abertura da saída de emergência, acionando involuntariamente o escorregador de evacuação, apesar de a aeronave ainda não ter decolado. O voo já estava atrasado devido ao tráfego aéreo quando o incidente ocorreu, e não houve feridos relatados. Após o acionamento do escorregador, os passageiros foram levados para um hotel pela Air China para aguardar a resolução da situação.

Os passageiros afetados receberam uma compensação de aproximadamente R$ 300 cada, conforme informou o jornal South China Morning Post. A mulher responsável por abrir a saída de emergência foi interrogada pelas autoridades policiais, uma vez que tal ato é considerado ilegal na China e pode acarretar em multas e detenção.

Testemunhas descreveram os comissários de bordo como "assustados" com a situação, enquanto a passageira, ao perceber a gravidade do ocorrido, estava visivelmente abalada. Após o acidente, a aeronave teve que passar por manutenção prolongada, o que resultou em um novo atraso e no cancelamento do voo programado