O futuro dos pagamentos digitais

Os pagamentos digitais são usados cada vez mais no nosso país e também no estrangeiro. Muitos países permitem que você saia de casa sem qualquer cartão, apenas com o celular, e faça pagamentos de forma rápida e segura. São outros tempos, que há 10 anos atrás não existiam. Mas isso acontece porque a tecnologia mudou, e muito, na última década.

Os pagamentos digitais sofreram uma evolução na última década, e é preciso vermos o que existia antes, o que temos agora, e o que podemos ter no futuro. Falar de pagamentos digitais é falar muito mais do que Pix ou PicPay, embora esses nomes façam parte do processo. É falar de segurança, criptografia, proteção para o consumidor e muitos mais detalhes técnicos e práticos.

Hoje vamos falar sobre os pagamentos digitais, o que você pode fazer com eles e o que eles podem dar a você de comodidade e conforto.

O que são pagamentos digitais

Quando nos referimos a pagamentos digitais nos referimos a sistemas que estão no nosso celular que podem fazer pagamento. Os pagamentos podem ser feitos de várias formas, mas têm em comum o fato de não usarem notas ou moedas para efetuar a transação do valor. Conforme vamos explicar, existem vários tipos de pagamentos online que você pode usar, e alguns são mais usados do que outros dependendo do país. Os mais comuns são esses três:

NFC

NFC, sigla para Near Field Communication e ele é usado quando você aproxima o seu celular de um terminal de pagamento, que é também conhecido como maquininha de pagamento ou máquina de cartão. Mas, ao invés de um cartão, você faz a comunicação segura e encriptada em um processo tecnológico. Antes de usar NFC terá que adicionar o seu cartão ao celular, mas depois de ele adicionado basta você comprar e pagar sempre com o celular, sem qualquer dificuldade. Exemplos de NFC são o Apple Pay, Google Pay ou mesmo o cartão do seu banco que pode já incluir essa tecnologia.

QRCode

Muitos aplicativos como o Pix permitem o uso de QRCode para fazer o scan em um terminar ou celular de outra pessoa e transferir assim dinheiro. Esse conceito é muito comum através de aplicativos e o Pix não é o único que permite fazer isso. Para usar o QRCode você tem que estar cadastrado no aplicativo e deve ter seu login efetuado, garantindo assim sua privacidade.

Como posso fazer a gestão do meu dinheiro de forma digital

Para você pagar, tem de ter dinheiro, e isso pode ser gerido também de forma digital. Tal como nos pagamentos digitais, você pode fazer a gestão dos seus fundos. Existem três tipos de cartões que você pode usar, independentemente se são de crédito ou débito, no entanto estamos-mos referindo à forma como você carrega seus cartões e tem saldo em sua conta para fazer os seus pagamentos.

Revolut ou N65

Os bancos digitais podem fornecer a você uma carteira digital não só de Reais como em outras moedas, fazendo sua conversão. O N65 está presente no Brasil há vários anos e a Revolut entrou no Brasil em 2023 e estes bancos digitais estão entrando na América Latina para preencher um vazio de bancos totalmente online existente no nosso país.

Cartões de pagamento com criptomoedas

Você tem também alguns serviços onde pode pagar por criptomoedas. Por exemplo, fazendo a conversão de Bitcoin para Real, usando termos como btc to brl que podem ser pesquisados por você, consegue pagar diretamente em terminais de pagamento com Bitcoins fazendo uma conversão automática por parte da sua carteira de criptomoedas.

Esses tipos de cartões permitem que você receba dinheiro em criptomoedas como o Bitcoin ou Ethereum e depois use o sistema de pagamento para em tempo real para pagar de criptomoedas para Reais.

Conta em seu banco

A forma mais antiga é usar o cartão de débito ou crédito associado à conta do seu banco. No entanto, as gerações mais jovens tendem a adotar as outras opções já referenciadas, por serem mais representativas da sua geração e terem funcionalidades avançadas que no seu banco podem não existir, como controle ou categorização de despesas.

É seguro pagar com pagamentos digitais?

A segurança da infraestrutura bancária é tida em consideração ao desenvolver cada um dos métodos referenciados, porque ela terá diretamente influência sobre o dinheiro de pessoas comuns como você. Por isso, são tidas várias medidas de segurança e feitos vários testes de penetração e invasão para garantir que aplicações como estas sejam muito seguras. A título de exemplo, em 2023 a Revolut publicou um dos seus relatórios onde fala da segurança dos seus aplicativos (página 12) e reforça a confiança que tem nos seus serviços devido à segurança oferecida pela empresa, devidamente testada.

Outros aplicativos podem também publicar relatórios mais técnicos sobre a segurança, devido à necessidade de transparência, e fazendo com que quem usa este tipo de aplicativos fique seguro e sem qualquer preocupação.