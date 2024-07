Pesquisa aponta empate técnico entre Kamala e Trump

Uma pesquisa CNN/SSRS divulgada na 4ª.feira (24.jul.24) revelou um empate técnico entre Donald Trump e Kamala Harris na disputa pela Presidência dos Estados Unidos. O republicano aparece com 49% das intenções de voto entre eleitores registrados, enquanto a democrata alcança 46%. A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais.

O levantamento foi conduzido pela internet entre os dias 22 e 23 de julho, entrevistando 1.631 eleitores que já haviam participado de pesquisas da CNN em abril ou junho. Nessas ocasiões anteriores, Trump liderava por seis pontos sobre o presidente Joe Biden, que anunciou sua desistência da reeleição no último domingo.

Trump já é oficialmente o candidato do Partido Republicano à Casa Branca, enquanto Kamala ainda aguarda a formalização de sua nomeação pelo Partido Democrata, prevista para ocorrer até o início de agosto, segundo as projeções internas.

Entre os eleitores que apoiam Harris nesta nova pesquisa, metade afirmou que seu voto é mais a favor dela do que contra Trump, marcando uma mudança significativa em relação à rodada de junho, quando apenas 37% dos apoiadores de Biden expressaram essa preferência. Por outro lado, cerca de três quartos dos eleitores que apoiam Trump (74%) afirmam que seu voto é um endosso a ele, não uma oposição a Harris, mostrando um crescimento em comparação com a pesquisa de junho (66%).

As eleições nos Estados Unidos não são decididas por maioria simples de votos populares, mas pelo colégio eleitoral, composto pela votação dos candidatos em cada um dos 50 estados. Portanto, ter o maior número de eleitores nem sempre garante a vitória. Em 2016, por exemplo, Hillary Clinton recebeu 48% dos votos populares, mas Trump, com 46%, conquistou a presidência ao vencer em estados-chave no colégio eleitoral.