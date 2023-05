PRF trabalha na perspectiva da cidadania, diz superintendente

Assim como em todo o território nacional, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Mato Grosso do Sul cumpre suas atribuições na segurança publica focada no bem-estar de toda a sociedade. A afirmação é do recém-nomeado titular da Superintendência Regional da PRF, o servidor de carreira João Paulo Bueno, concursado há mais de 11 anos. "A PRF trabalha sempre na perspectiva da cidadania. Este é o nosso compromisso institucional e conceitual", reafirma.

Com 43 anos, engenheiro civil de formação e nascido em Campo Grande, Bueno está há pouco mais de dois meses no cargo e só tomará posse na próxima terça-feira, 02. Ele integra a leva de agentes nomeados pelo presidente Lula na renovação dos comandos da corporação. "Temos uma missão central: potencializar toda a capacidade da PRF, cumprindo suas atribuições, de servir ao Estado, não a governo. Só assim alcançaremos aquilo que é o objetivo de todo o quadro de pessoal e dos demais colaboradores: fazer e consolidar uma PRF Cidadã", enfatiza.

Esse é João Paulo Bueno. Foto: Reprodução

Os fatos corroboram Bueno. Apesar de ainda no início, desde sua investidura a PRF já confirmou sua tradicional eficiência, demonstrando fôlego para conciliar as tarefas de prevenção e repressão com atividades orientativas, de educação e conscientização. Isto em várias frentes, em vista da agregação de tarefas nem sempre ligadas diretamente ao trânsito. No combate ao tráfico, por exemplo. Com a PRF de Mato Grosso do Sul respondendo por 40% de todas as apreensões de drogas no Brasil. Só em quatro meses deste ano foram apreendidas pela força 7,5 toneladas, contra cerca de 03 toneladas em 2022.

TAREFAS

A fiscalização de trânsito inclui tarefas específicas. A vigilância do tráfego e o controle nas condições dos condutores e veículos são responsabilidades convencionais, mas acrescidas de outros encargos, como a prevenção e a repressão ao transporte ilegal de animais, a busca patrimonial (este ano, em apenas um dia, os agentes recuperaram quatro carros roubados no Brasil e encaminhados para a Bolívia).

No compromisso de ficar cada vez mais próximo das comunidades, a PRF-MS está multiplicando parcerias e intervenções de cunhos educativo e conscientizador. No dia 20 de março, uma semana após sua nomeação, Bueno pôs o órgão em participação colaborativa com o governo estadual e a Secretaria de Justiça e Segurança Publica para atender povos indígenas de Dourados. Uma carreta, chamada de Cinema Rodoviário, com auditório e estrutura de som e imagem, foi cedida para esse atendimento, utilizada para palestras, exibição de filmes e outros serviços.

Segundo o superintendente, a direção nacional, o presidente Lula e a base parlamentar estão dando ampla cobertura às demandas da PRF. É um apoio bem visível nos investimentos, entre eles as obras em andamento, como a construção da Delegacia Especial de Fronteira, em Dourados, com recursos de R$ 8,9 milhões viabilizados pela bancada federal; os novos postos no distrito de Amandina, em Ivinhema, e Ribas do Rio Pardo, cidade que vê a sua população aumentar em pelo menos 4,5 mil habitantes com o erguimento de uma megaindústria de celulose da Suzano. E uma antiga reivindicação está nesse contexto: a cobertura do Posto da PRG em Guia Lopes da Laguna.