Projeto de Lei quer dar título de 'Estado do Pantanal' a Mato Grosso do Sul

O Estado de Mato Grosso do Sul pode receber o cognome “Estado do Pantanal”. A proposta consta no Projeto de Lei 242/2023, de autoria do deputado estadual Junior Mochi (MDB), protocolado na 3ª feira (15.ago.23) na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS).

Conforme justificativa da matéria, o Pantanal é um bioma reconhecido internacionalmente por sua excepcional biodiversidade, incluindo uma vasta gama de espécies de flora e fauna. O texto elenca a diversidade de aves, mamíferos, peixes e plantas, que representa um tesouro de valor inestimável, merecendo ser reconhecido e valorizado.

“O Pantanal é uma joia da natureza cuja maior porção - 2/3 (dois terços) -, encontra-se em território sul-mato-grossense e está íntima e intrinsicamente ligado com a cultura de nosso povo. Temos o privilégio de termos em nosso Estado essa preciosidade ambiental e a obrigação de dar-lhe o destaque de direito”, pontua o parlamentar.

De acordo com projeto, a atribuição ao Estado de Mato Grosso do Sul com o cognome "Estado do Pantanal" não apenas celebra a beleza natural, mas também reforça o compromisso de todos em proteger e preservar o exuberante ecossistema. “O título de 'Estado do Pantanal' será um lembrete constante da responsabilidade que temos de conservar esta região única para as futuras gerações. Ademais, a adoção deste cognome também pode impulsionar o turismo sustentável, pois o Pantanal atrai a atenção de visitantes de todo o mundo que buscam experiências únicas de contato com a natureza e a cultura locais”, finaliza Junior Mochi.