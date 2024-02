Projeto Recém-ingresso 2024 oferta mais de 30 minicursos para acadêmicos da UNIGRAN

As inscrições para os mais de 30 minicursos do Projeto Recém-ingresso da UNIGRAN estão abertas. Realizado há 19 anos, o programa visa recepcionar os acadêmicos, principalmente os calouros, apresentar o Centro Universitário e levar conhecimentos fundamentais para a trajetória universitária e seu futuro profissional.

O Recém-ingresso começou em 2005 e, como em todos os anos, recebe os alunos com a palestra ‘Vida Universitária’, ministrada pelo professor Valdir Pereira, e durante os sábados, e em alguns dias das semanas, realiza minicursos de extensão, com temas que vão desde ‘Formatação básica de trabalhos acadêmicos’, ‘Oratória acadêmica’ a ‘Técnicas em coleta laboratorial’.

De acordo com a Pró-Reitora de Ensino e Extensão, Nilse Marli Scheuer Cândido, além da palestra e dos minicursos, os calouros recebem as boas-vindas da Reitoria e são apresentados aos coordenadores dos cursos e corpo administrativo da UNIGRAN.

A Pró-Reitora ainda explicou que essas atividades são importantes para a vida acadêmica, e também para o futuro profissional. “O objetivo é mostrar um pouco do que o estudante vai vivenciar no decorrer do seu curso, quem vai acompanhar a vida acadêmica dele na Instituição e também a quem ele pode recorrer para sanar dúvidas caso existam”, apontou.

“O evento irá prosseguir durante todo o mês de março com a oferta de diversos minicursos e oficinas voltadas à prática profissional da carreira escolhida, que irão proporcionar ao acadêmico uma visão geral do seu futuro profissional e campos de atuação e também oportunizar momentos de interação com os novos colegas e fazer novas amizades”, completou Nilse.

Minicursos

Os minicursos do Recém-ingresso começam no dia 09/03 e vão até o dia 13/04, com 32 opções que abrangem todas as áreas de formação.

Para se inscrever, acesse: eventos.unigran.br/recemingressounigran2024. A inscrição é gratuita.