Que jogos escolher para apostar online?

Os casinos online disponibilizam uma vasta gama de jogos e bónus, como um bónus de depósito gratuito de 10 libras. Alguns destes jogos possuem uma elevada percentagem de retorno ao jogador e uma alta margem da casa. Os casinos online geralmente têm apostas mínimas mais baixas. Muitos jogos de casino populares têm várias variações, podendo ir desde pequenas diferenças até diferenças significativas. Os jogos de casino online são divididos em três categorias: máquinas de jogos, jogos de números aleatórios e jogos de mesa de casino.

SLOTS ONLINE

Há muitos motivos pelos quais as slots online são tão populares. Um deles é a facilidade de jogar, sem a necessidade de conhecer regras ou estratégias complicadas. Basta girar os rolos e esperar conseguir uma combinação vencedora. Os casinos online gratis oferecem uma ampla variedade de jogos de slot, incluindo clássicos, vídeo, slots de jackpot progressivo e os melhores jogos de tabuleiro. Os jogos são distintos, variando desde formas mais tradicionais até às mais recentes iterações, com gráficos 3D e temas da cultura pop. Muitas máquinas de slot utilizam as mesmas mecânicas e funcionalidades, como spins grátis, rolos em cascata e rolos expansíveis.

A simplicidade das slots atrai tanto jogadores novatos como experientes. A percentagem de retorno ao jogador (RTP) das máquinas de slot online varia entre 95 e 98%. As slots são uma excelente opção para os jogadores por dois motivos: jogabilidade simples, sem regras complicadas, e um RTP alto.

BLACKJACK

O blackjack é a combinação perfeita de estratégia e entretenimento. As regras relativamente simples, aliadas ao conhecido estilo de jogo, tornam-no uma escolha fácil para quem é novo nos jogos de mesa. O blackjack também é conhecido como 21, e o objetivo é competir contra a casa e obter o maior número possível de cartas, sem ultrapassar 21. É necessário superar o dealer. No início, pode ser tentador ser excessivamente cauteloso.

Seguindo uma estratégia básica de blackjack 21, é possível aumentar significativamente seus ganhos. No blackjack de um único baralho, a margem da casa fica em torno de 1,5%. Embora seja um jogo de sorte, é possível reduzir a vantagem do casino com a técnica apropriada, incluindo uma boa gestão do saldo. Um iniciante pode aprender as regras do blackjack em poucas horas. Uma das desvantagens deste jogo é que o resultado é fortemente influenciado pela sorte.

CRAPS

Para os novatos, o craps é um dos jogos de casino mais intimidantes. As apostas “Pass Line” e “Don't Pass” são duas apostas simples, mas eficazes, a fazer. Está a apostar que o lançador conseguirá o ponto desejado ou falhará. A aposta "Pass Line" é uma aposta no lançador, enquanto a aposta "Don't Pass" é uma aposta na vitória da casa. Apostar a favor da casa oferece uma ligeira vantagem, mas apostar na "Pass Line" é muito mais divertido e emocionante, pois estará se juntando a outros apostadores para enfrentar o estabelecimento.

A margem da casa varia entre 1,4 e 5%, dependendo do jogo de craps em que estiver a jogar. Concentre-se nas apostas "Don't Pass" e "Don't Come" para melhorar suas chances de ganhar, pois têm a margem da casa mais baixa. Evite o grande número de apostas propostas disponíveis na mesa. Pode ter sorte uma vez em 500, mas essa vitória única não compensará as outras 499 derrotas. Estará bem se evitar perseguir as odds lucrativas oferecidas por essas apostas.

ROULETTE

A roleta é um tipo de jogo de azar em que uma roda é dividida em 36 segmentos, cada um deles colorido de vermelho ou preto e um segmento verde (zero). O jogador aposta se a bola cairá num número par ou ímpar e numa cor específica. Ele menciona um número ou indica uma faixa. O croupier, então, lança a bola na roda em movimento, e quando todos esses fatores param, fica claro quem ganhou.

As apostas amigáveis ao usuário na roleta oferecem as melhores odds. A roleta gratis online tem um ritmo mais lento do que outros jogos de casino, o que é benéfico tanto para jogadores novatos como experientes. Diminuir o ritmo do jogo permite-lhe passar mais tempo no chão do casino se divertindo, já que perderá com menos frequência. Mantenha-se nas apostas de dinheiro par e evite as grandes apostas na mesa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Há inúmeros jogos de casino à escolha. Os casinos online utilizam diferentes e múltiplos fornecedores de software, por isso, cada casino que visitar provavelmente terá uma seleção diferente de jogos de casino. Cada jogo tem suas próprias regras, pagamentos e odds.

Faça alguma pesquisa sobre o jogo ou variação que deseja jogar e avalie a percentagem de retorno ao jogador de cada jogo. Todos os jogos de casino são fáceis de entender e jogar. Experimente as versões demo de cada um deles para ver qual se adapta melhor às suas necessidades.