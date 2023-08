Receita de "Pão de Beijo", vegano e sem glúten

Seja para um lanche da tarde ou um acompanhamento perfeito para aquele cafezinho especial, temos a receita ideal para você: pão sem queijo, a versão vegana do já conhecido e adorado pão de queijo completamente vegano e sem glúten.

Essa receita, cuidadosamente elaborada pela chef confeiteira e mentora da Formação Plantlife, Carolina Yamamoto, elimina qualquer ingrediente de origem animal e o glúten, mas mantém a irresistível combinação de sabores e a aparência tentadora que amamos nos cookies tradicionais.

Sabemos o quanto é importante acomodar diferentes restrições alimentares sem comprometer o sabor e a textura dos alimentos, e é por isso que estamos trazendo essa opção deliciosa e inclusiva para você.

INGREDIENTES:

380g de mandioca cozida

280g de polvilho azedo

50g de farinha de amêndoas

50g de azeite de oliva

9g de sal

40g de água quente

MODO DE PREPARO:

Descasque e pique em pedaços a mandioca. Escorra a água, e com a mandioca ainda quente, faça um purê amassando com um garfo ou batendo no processador de alimentos.

Transfira o purê para uma tigela e misture os demais ingredientes, incluindo a água quente.

Quando a massa estiver morna, misture com as mãos para homogeneizar.

Faça bolinhas de 20g cada e disponha em uma assadeira untada com azeite, deixando um espaço de 2 dedos entre elas. OBS: nesta etapa você pode levar a assadeira para congelar, depois de firmes transfira os pães para um saquinho para assar depois.

Asse no forno pré-aquecido a 180oC por 20 minutos.

OBS: é possível trocar a mandioca cozida por mandioquinha, batata, batata doce, batata doce roxa ou inhame.

Sobre a Plantlife

Plantlife é uma escola de confeitaria plant-based 100% online. Sob o comando de Manoela Braghini, administradora e empreendedora, e Carolina Yamamoto, chef confeiteira e empreendedora, oferece uma formação completa para quem deseja aprender a criar e também empreender na área da alimentação inclusiva. Com receitas de origem 100% vegetal, elas ensinam a substituir ingredientes de origem animal por opções vegetais e também como criar um negócio do zero. Além disso, o curso também conta com módulos extras lançados periodicamente. No canal do youtube e no instagram, elas disponibilizam dicas e receitas gratuitamente para quem deseja conhecer ou aprimorar suas criações sem glúten e sem lactose.

Sobre Carolina Yamamoto

Carolina Yamamoto é chef confeiteira desde 2016. Suas especialidades são doces sem farinha de trigo e ingredientes de origem animal. Carol começou em casa, trabalhando com chocolates e vendendo ovos de Páscoa. Por 5 anos foi a responsável pela cozinha do Holy Café em São Paulo, onde treinou dezenas de funcionários a replicarem as suas criações. Desde 2018 Carol ministra cursos online e presenciais na área.

Sobre Manoela Braghini

Manoela Braghini é administradora de formação e empreendedora desde os 22 anos. Fundou a Holy Nuts, sua marca de produtos naturais, em 2013, que foi vendida anos depois por centenas de milhares de reais. Nos anos seguintes administrou o Holy Café, cuidando de toda a operação da confeitaria. Na Escola, a Manu compartilha todas as ferramentas e aprendizados de mais de 10 anos como dona do próprio negócio.