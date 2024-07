Saiba quais são os novos remédios oferecidos gratuitamente nas farmácias populares

O Ministério da Saúde anunciou na última 4ª.feira (10.jul.24) a inclusão de 41 novos medicamentos oferecidos de forma gratuita pelo Programa Farmácia Popular. A iniciativa celebra os 20 anos de existência do programa, que foi criado em 2004 e relançado no ano passado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Anteriormente, apenas remédios para diabetes, hipertensão, asma, osteoporose e anticoncepcionais eram disponibilizados sem custos. A partir de agora, também serão cobertos medicamentos para o tratamento de colesterol alto, doença de Parkinson, glaucoma e rinite.

Ao todo, serão 41 itens que passam a integrar a lista de gratuidade. Com essa atualização, 95% dos medicamentos oferecidos pela Farmácia Popular estarão acessíveis gratuitamente.

Além disso, as fraldas geriátricas e um medicamento para diabetes estarão disponíveis mediante copagamento, onde o usuário paga uma parte do valor. Em janeiro deste ano, o Ministério da Saúde já havia incluído a oferta gratuita de absorventes para a população em situação de vulnerabilidade social.

Confira a lista de remédios gratuitos oferecidos pela Farmácia Popular:

Asma:

Brometo de ipratrópio 0,02mg;

Brometo de ipratrópio 0,25mg;

Dipropionato de beclometasona 200mcg;

Dipropionato de beclometasona 250mcg;

Dipropionato de beclometasona 50mcg;

Sulfato de salbutamol 100mcg;

Sulfato de salbutamol 5mg.

Diabetes:

Cloridrato de metformina 500mg;

Cloridrato de metformina 500mg - ação prolongada;

Cloridrato de metformina 850mg;

Glibenclamida 5mg;

Insulina humana regular 100ui/ml;

Insulina humana 100ui/ml.

Hipertensão:

Atenolol 25mg;

Besilato de anlodipino 5 mg;

Captopril 25mg;

Cloridrato de propranolol 40mg;

Hidroclorotiazida 25mg;

Losartana potássica 50mg;

Maleato de enalapril 10mg;

Espironolactona 25 mg;

Furosemida 40 mg;

Succinato de metoprolol 25 mg.

Anticoncepção:

Acetato de medroxiprogesterona 150mg;

Etinilestradiol 0,03mg + levonorgestrel 0,15mg;

Noretisterona 0,35mg;

Valerato de estradiol 5mg + enantato de noretisterona 50mg.

Osteoporose:

Alendronato de sódio 70mg

Dislipidemia:

Sinvastatina 10mg;

Sinvastatina 20mg;

Sinvastatina 40mg.

Doença de Parkinson:

Carbidopa 25mg + levodopa 250mg;

Cloridrato de benserazida 25mg + levodopa 100mg.

Glaucoma:

Maleato de timolol 2,5mg;

Maleato de timolol 5mg.

Rinite:

Budesonida 32mcg;

Budesonida 50mcg;

Dipropionato de beclometasona 50mcg/dose.

Dignidade menstrual:

Absorvente higiênico

COMO RETIRAR OS REMÉDIOS GRATUITOS?

O paciente que precisa um ou mais dos medicamentos listados acima deve ir a um estabelecimento credenciado. São farmácias e drogarias que exibem o selo ‘Aqui tem Farmácia Popular’. Para a retirada é necessário apresentar dois documentos: Documento oficial de identidade com foto e número do CPF e receita médica dentro do prazo de validade, emitida por médico do SUS ou particular.

Para a retirada das fraldas geriátricas, é preciso que o paciente tenha mais de 60 anos ou seja pessoa com deficiência e apresente prescrição, laudo ou atestado comprovando a necessidade do uso das fraldas.

Com a inclusão de novos medicamentos, a expectativa é que 3 milhões de pessoas tenham uma economia de até R$ 400 por ano.