Sexo pode aliviar e causar dor de cabeça: entenda

O médico e terapeuta sexual João Borzino diz que a atividade sexual é capaz de reduzir a enxaqueca.

Quem nunca viu um filme ou novela em que a personagem deixa de transar por estar com dor de cabeça?

Mas o sexo pode ser um analgésico natural para a enxaqueca.

Ainda é possível o contrário. Alguns indivíduos se queixam de cefaleia pós-coito.

"O sexo pode, de fato, aliviar dores de cabeça para algumas pessoas. Estudos mostram que durante o orgasmo, há um aumento na produção de endorfinas, conhecidas como 'hormônios da felicidade'. Essas substâncias têm efeitos analgésicos, ou seja, ajudam a reduzir a percepção da dor", explica o médico e terapeuta sexual João Borzino.

"De acordo com uma pesquisa realizada na Universidade de Münster, na Alemanha, cerca de 60% dos participantes com enxaqueca relataram que a atividade sexual proporcionou algum alívio das dores. Esse efeito se deve principalmente ao aumento do fluxo sanguíneo no cérebro e à liberação de endorfinas, que atuam no sistema nervoso central reduzindo a dor e trazendo uma sensação de bem-estar", complementa.

Borzino enfatiza que esse alívio não atinge todas as pessoas. "Os efeitos do sexo sobre a dor de cabeça variam de pessoa para pessoa. O alívio da dor de cabeça por meio da atividade sexual é mais comum em pessoas com dores de cabeça tensionais e enxaquecas."

"No entanto, não é uma solução universal. Para algumas pessoas, especialmente aquelas que lidam com enxaquecas crônicas, a relação sexual pode não ter efeito algum ou até piorar o quadro. Segundo um estudo publicado na Cephalalgia, cerca de 33% das pessoas com enxaquecas experimentam um agravamento da dor após o sexo", explica.

"O efeito da prática sexual sobre a dor é bastante individualizado e depende de fatores como a intensidade da dor pré-existente, o estado emocional e o ambiente no qual a relação ocorre", acrescenta.

No entanto, o sexo, ao invés de melhorar, pode também causar dores de cabeça. "É comum para algumas pessoas experimentarem dores de cabeça pós-coito, conhecidas como cefaleias coitais. Essas dores geralmente surgem durante o clímax ou logo após o orgasmo e podem variar de uma leve pressão na cabeça a dores intensas e agudas."

"Esse tipo de dor é mais comum em homens do que em mulheres e pode ter uma explicação fisiológica: o aumento da pressão arterial e a tensão muscular durante o sexo podem desencadear uma resposta dolorosa no cérebro", afirma.

Ele ressalta que sempre há de se fazer o principal e mais grave diagnóstico diferencial. "Aneurisma cerebral. Sempre que há queixa de cefaleia no orgasmo, temos que descartar a possibilidade de tal enfermidade. Sempre", alerta.

João Borzino afirma que, em alguns casos, a dor de cabeça pós-sexo pode ser relacionada a fatores psicológicos, como ansiedade ou estresse. "A antecipação de desempenho, preocupações com o relacionamento ou outras inseguranças podem contribuir para o aumento da tensão muscular e vascular, o que culmina em uma dor de cabeça após o ato."

O terapeuta elencou algumas estratégias que podem ajudar a prevenir ou aliviar as dores de cabeça relacionadas ao sexo:

Aquecimento gradual: Antes de atingir o clímax, vá devagar e tente prolongar a fase de excitação para permitir que o corpo se ajuste às mudanças de pressão e tensão. Técnicas de relaxamento: Pratique exercícios de respiração profunda ou meditação antes da atividade sexual para reduzir a tensão muscular e acalmar o sistema nervoso. Manter-se hidratado: A desidratação pode contribuir para dores de cabeça; por isso, beba água antes e depois do sexo. Cuide da postura e da respiração: Posturas que reduzam a pressão nos músculos do pescoço e uma respiração constante podem minimizar a tensão durante o sexo, reduzindo o risco de dores de cabeça. Faça exercícios regularmente: Estudos mostram que pessoas com hábitos de vida ativos tendem a ter menos crises de dores de cabeça, incluindo aquelas relacionadas ao sexo. Atividades como ioga e alongamentos focados no fortalecimento do core ajudam a reduzir a tensão muscular.

"A atividade sexual, quando saudável e prazerosa, pode ser um excelente método natural para o alívio da dor. Contudo, é importante lembrar que, se você experimenta dores de cabeça frequentemente durante ou após o sexo, deve procurar ajuda médica", completa.

"A cefaleia coital é uma condição que pode, em raros casos, indicar problemas de saúde como hipertensão ou alterações vasculares", conclui.

João Borzino salienta que é fundamental que cada pessoa conheça e entenda seus limites. "A prática de autoconhecimento e a comunicação com o parceiro(a) são elementos essenciais para um relacionamento íntimo saudável e para que o sexo possa ser, de fato, uma atividade prazerosa e até terapêutica", finaliza.