Slots lideram em popularidade; agência alerta sobre publicidade

O mercado de jogos de cassino no Brasil está passando por uma transformação significativa após a recente lei das apostas esportivas de quota fixa, sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esta nova legislação visa estruturar o setor, garantindo maior controle e transparência, e destina parte significativa da arrecadação a setores como educação, segurança e esportes, promovendo assim responsabilidade social e contribuindo para o equilíbrio fiscal do país.

Além das apostas esportivas, a nova legislação brasileira regulamentou os cassinos online, estabelecendo um ambiente regulado e mais seguro. Isso permite aos jogadores a possibilidade de ganhar dinheiro com apostas em jogos como roleta, blackjack e bacará de forma legal, embora ainda existam riscos de vício em jogos, perdas financeiras e potenciais brechas para atividades fraudulentas.

Nesse cenário, parece que slots online estão se destacando como os jogos de cassino mais populares no Brasil, muito devido à influência das redes sociais. Títulos como o Fortune Tiger, o "jogo do tigre", têm contribuído significativamente para esse fenômeno, com influenciadores promovendo ativamente esses jogos, o que impulsiona ainda mais o crescimento do setor no país.

Um estudo realizado pela KTO, um dos sites de cassino mais bem posicionados no Google, indica que os slots online são os jogos mais populares em seu cassino, atraindo jogadores com uma diversidade de temas e mecânicas inovadoras. A empresa elabora um relatório mensal e, para abril de 2024, essa categoria não só lidera como também destaca o Fortune Tiger como o jogo mais popular, não apenas entre os slots, mas em comparação a todos os títulos disponíveis no cassino.

A análise da KTO utiliza métricas para determinar quais jogos atraem e mantêm a atenção dos jogadores por mais tempo. Os dados revelam que slots online e crash games como o Aviator são as principais formas de entretenimento no cassino, com slots representando 93,72% das rodadas jogadas. Esse domínio também pode ser atribuído à rapidez das rodadas e à funcionalidade de rodadas automáticas, fatores que contribuem significativamente para sua popularidade.

Enquanto a KTO e outras empresas comemoram o sucesso de suas ofertas de jogos, a ENV Media destaca práticas preocupantes no mercado de jogos de cassino online no Brasil, particularmente a publicidade irresponsável por influenciadores em redes sociais e grupos no Telegram. Segundo a agência, esses grupos frequentemente promovem cassinos online com 'dicas' e 'sinais' sobre os melhores horários para jogar ou supostas estratégias. Contudo, muitas dessas táticas não apenas falham em ser eficazes, mas também podem ser enganosas.

Influenciadores em grupos de Telegram se posicionam como profissionais dos jogos de cassino, prometendo lucros com técnicas e informações supostamente exclusivas. A ENV Media, ao investigar essas práticas, participou ativamente dos grupos para avaliar a autenticidade dessas estratégias. A análise revelou uma grande discrepância entre as promessas e a realidade, com muitos participantes enfrentando perdas significativas, contradizendo os lucros prometidos.

Segundo a agência, a monetização nos grupos no Telegram frequentemente envolve práticas questionáveis. Estes grupos, geralmente vinculados a cassinos online, operam como afiliados, lucrando com cada novo cadastro realizado através de seus links. Além disso, os cassinos podem compartilhar uma porcentagem dos lucros gerados pelos jogadores recrutados, incentivando os administradores a manter os jogadores apostando ativamente.

Os influenciadores desses grupos utilizam uma variedade de táticas para atrair seguidores, incluindo transmissões ao vivo de jogos, durante as quais tentam demonstrar o sucesso de suas técnicas. No entanto, essas sessões muitas vezes resultam em perdas, que são rapidamente atribuídas ao azar ou má aplicação das estratégias pelos próprios jogadores. Esse ciclo cria uma falsa impressão de validade das estratégias vendidas, enquanto, na verdade, muitos desses influenciadores beneficiam-se das perdas dos jogadores por meio de comissões recebidas dos cassinos afiliados.

O relatório da ENV Media ressalta a necessidade de regulamentação mais rigorosa e fiscalização efetiva para proteger os consumidores dessas práticas enganosas. A falta de transparência e a promoção de práticas irresponsáveis podem ter impactos negativos significativos nos jogadores, muitos dos quais são atraídos pela promessa de ganhos fáceis.

Nesse sentido, o Anexo X do Conar (Conselho Nacional Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária) define diretrizes rigorosas para a publicidade de apostas no Brasil, enfatizando um ambiente de jogo responsável. Entre as normas, destaca-se a obrigatoriedade de clareza na natureza publicitária das mensagens, a proibição de garantir ganhos certos e a restrição de conteúdo que atraia menores. É exigido que a publicidade e os influenciadores associados visem principalmente um público adulto.

Além das restrições publicitárias, há regulamentos específicos sobre métodos de pagamento nas apostas. Uma Portaria Normativa do Ministério da Fazenda estabeleceu que apostas só podem ser feitas via PIX, TED ou cartões de débito e pré-pagos vinculados à conta do apostador, excluindo dinheiro, boletos, criptoativos e cartões de crédito, para evitar endividamento. A portaria também determina um prazo de 120 minutos para o pagamento de prêmios e requer que operadores mantenham uma reserva financeira para garantir pagamentos e mitigar riscos financeiros.