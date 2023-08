Os melhores jogos de cassino online para ganhar dinheiro

A recente aprovação da MP das apostas trouxe algumas mudanças para os apostadores de plantão de todo o Brasil. Porém, sabemos que as bets são apenas uma das formas como os apostadores ganham dinheiro nas plataformas online, do outro lado estão os jogos de cassino que também podem ser muito rentáveis.

Pensando nisso, preparamos um artigo com os melhores jogos de cassino online para se ganhar dinheiro. Reunimos diversos dados publicados sobre plataformas de cassino online brasileiras, incluindo estudos sobre o mercado e sobre os jogos mais populares.

Neste artigo, vamos elencar alguns dos melhores jogos de cassino online com dinheiro real para você forrar a banca. Porém, é importante salientar, desde já, que não existe vitória garantida nesses jogos, mantenha a disciplina no alto e as expectativas mais embaixo, o seu foco deve sempre ser sua diversão.

Os jogos de cassino a dinheiro real mais populares do Brasil

Os jogos de cassino online já se tornaram um dos principais passatempos dos brasileiros, vide o crescimento no número de plataformas disponíveis. A verdade é que existem muitos jogos de cassino para ganhar dinheiro. A KTO, famosa plataforma de cassino online, publicou um estudo sobre os jogos mais populares em todo o site no final de 2022.

Pode-se ver que os crash games, famosos por sua jogabilidade extremamente simples, apresentaram uma média de jogadores ativos muito superior às outras categorias. No entanto, como já apontamos, esses dados são do ano passado e os crash games perderam muita tração entre os jogos de cassino com dinheiro real em 2023.

Porém, o importante aqui é destacar quais são as categorias mais populares entre os jogos de cassino com dinheiro real. Como pode-se ver, os slots formam a categoria tradicional com maior adesão e possuem grande destaque no quesito rodadas jogadas, dada a própria natureza dos caça níqueis.

Jogos de cartas sempre podem render dinheiro nos cassinos online

Categorias como Poker, Baccarat e Blackjack aparecem um pouco abaixo na lista, por serem jogos mais complexos, com estratégias mais elaboradas. Porém, quando se trata de média de apostas, que pode se traduzir em dinheiro nos jogos de cassino, os três clássicos demonstram sua força.

Como podemos ver, os jogos de cartas apresentaram médias de apostas muito maiores que todas as outras categorias durante o período observado. O Poker, reconhecido mundialmente como um esporte da mente, se destaca entre outras categorias dadas o fator de habilidade intrínseco ao jogo. Sendo assim, os jogadores experientes apostam grandes quantias de dinheiro neste jogo de cassino online, executando suas respectivas estratégias.

A roleta é uma ótima opção para ganhar dinheiro no cassino online

Um clássico para se ganhar dinheiro nos jogos de cassino online são as roletas, que também apresentam estratégias de apostas mais elaboradas. Voltando ao gráfico acima, as médias de apostas nas roletas online são até 5x mais altas que a média ponderada da plataforma.

Ou seja, estes jogos de cassino com dinheiro real também se apresentam como uma boa opção para forrar a banca. Porém, é necessária uma abordagem estratégica nas mesas de roleta online, já que se trata de um jogo com um certo nível de complexidade.

Slots estão entre os melhores jogos de cassino para ganhar dinheiro

Já para falar dos slots, a categoria de jogos de cassino a dinheiro real mais simples, nos apoiamos em um estudo mais recente publicado pela KTO. Segundo os dados atualizados, os slots se demonstram extremamente rentáveis, ou seja, dá para ganhar dinheiro com esses jogos de cassino online.

O gráfico acima apresenta os maiores valores ganhos em uma única rodada de jogo. Como se pode ver, Fortune Tiger, o jogo do tigre, realmente é um dos slots que mais paga, além de ser um dos títulos mais populares do Brasil.

Sendo assim, os slots são uma excelente categoria de jogo de cassino para ganhar dinheiro online. Além disso, os jogos também se destacam no número de giros que os jogadores fazem, com alguns títulos apresentando média diária de rodadas jogadas por um único usuário acima de 300.

Aproveite os jogos de cassino online com dinheiro real de maneira responsável

Independentemente de qual categoria de jogo de cassino a dinheiro real você escolher, é importante manter a disciplina e jogar com responsabilidade. Lembre-se que a banca sempre ganha e que não existe vitória garantida nos jogos de cassino com dinheiro real.

Portanto, siga as diretrizes do jogo responsável sempre, tente estabelecer limites de valores ou tempo para sua sessão de jogo e nunca os extrapole. Além disso, gerencie sua banca com sabedoria e, se achar necessário, opte por um período de autoexclusão.

Ganhar ou perder são parte da experiência, ganhar dinheiro nos jogos de cassino não deve ser seu único foco e sim a sua diversão. Quando você joga apenas para se divertir, todo o resto é lucro.