Tecnologia: como a internet favoreceu os jogos clássicos

É comum imaginar que a tecnologia chegou para apresentar novidades e varrer o que é antigo para debaixo do tapete. No entanto, engana-se quem pensa assim, afinal, no setor dos jogos eletrônicos, os clássicos ganharam força com a facilidade de acesso oferecida pela internet.

Ainda que o setor dos games digitais caminhe para títulos ultrarrealistas, comandos elaborados e tramas densas, existe um gênero que aposta pela tradição, gráficos simples e fácil jogabilidade para consolidar o seu lugar num dos mercados mais competitivos: o online.

O desafio de trazer ao ambiente virtual títulos que nasceram e cresceram no mundo físico é grande, no entanto, os exemplos de sucesso são muitos. Os jogos de carta e tabuleiro ganharam versões digitais tão entretidas como as tradicionais, tudo isso graças à tecnologia.

A seguir, veremos exemplos de jogos que conseguiram crescer online com apoio da tecnologia para entreter e ensinar os jogadores.

Jogar e aprender

O baralho é uma das invenções mais versáteis que existem. A partir das suas 52 cartas é possível criar uma infinidade de jogos, tanto para a prática em grupo, como também para partidas individuais.

Na lista das modalidades mais requisitadas no mundo online está o poker. O famoso jogo de cartas ganhou notoriedade nos anos 70, quando a versão Texas Hold’em foi apresentada nos cassinos de Las Vegas. Desde então, o poker continuou crescendo a ponto de se tornar um título praticado de forma profissional e também casual.

Na web, o poker online ganhou notoriedade apoiado em plataformas especializadas, que apresentam a modalidade nas suas diversas variantes, em especial a já citada Texas Hold’em, e oferecem partidas casuais e também torneios completos, com apostas com dinheiro real.

No entanto, o destaque dessas plataformas fica por conta da vasta oferta de conteúdos sobre o jogo. Começando por uma extensa biblioteca sobre como jogar poker, passando pelo valor das combinações, posição na mesa, ordem de ações na hora de apostar, dentre outros materiais para usuários novatos e experientes.

Outro jogo de cartas que conquistou o mundo digital foi o UNO. O clássico passatempo familiar foi recriado na web com todas as suas principais características, em especial, as cartas que obrigam os outros jogadores a comprar mais cartas, os famosos +1, +2 e +4.

O grande trunfo do UNO foi a sua app para celulares. Nela é possível criar salas privadas para disputar contra os amigos ou entrar em sessões abertas e encarar desafios contra pessoas de todo o mundo. Só na Play Store, loja de aplicativos do Google, o título tem mais de 100 milhões de downloads.

Unsplash.com

Dados e peões

Os jogos de tabuleiro também ganharam versões digitais completas, atraentes e acessíveis. Diversos títulos tradicionais, como Monopoly e Xadrez, foram adaptados para o mundo online e, mais do que isso, para os diversos dispositivos, como computador, smartphones e tablets.

O xadrez é o game de tabuleiro mais famoso do mundo. A tradição desse esporte da mente remonta os séculos passados e também deixou a sua marca nos anos 70, quando o título mundial colocava frente a frente as duas potências da época: Estados Unidos e União Soviética. Além disso, é uma modalidade que reúne sua comunidade, como foi o Festival de Xadrez da Reme, em 2019.

Na internet, o xadrez foi acolhido por diversos sites de jogos, no entanto, as melhores versões do jogo estão em plataformas especializadas, que oferecem partidas amistosas contra a inteligência artificial e outros jogadores, campeonatos completos e o mais importante nessa modalidade, conteúdo para estudar.

Já o Monopoly encontrou nas facilidades tecnológicas o caminho para diversificar a oferta. Além do modo de jogo tradicional, também foram desenvolvidos o Monopoly Go, uma versão mais rápida do clássico com a jogabilidade pensada para partidas multiplayer, e o Monopoly Tycoon, que apresenta o desafio de gerir uma cidade e todas as tarefas relacionadas ao processo, algo similar ao Sim City.

Com esses exemplos podemos avaliar como a tecnologia tem sido uma aliada fundamental para o crescimento dos jogos tradicionais no ambiente digital. Além de apresentar os games tradicionais, a internet também facilitou o acesso a conteúdos formativos sobre cada um deles. Dessa forma, os novos e antigos apaixonados por esses jogos podem encontrar diversão e aprendizado de forma fácil e intuitiva.