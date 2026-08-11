Terremoto mata 20 pessoas na Colômbia

O terremoto de magnitude 7,4 que atingiu a msnoticias.com.br/tags/colombia/">Colômbia nesta segunda-feira (10.ago), deixou 20 mortos.

O tremor, que também foi sentido no Equador, Venezuela e Panamá, é o mais forte registrado na Colombia nos últimos 10 anos.

Na cidade de Cali, pelo menos 20 prédios desabaram e, segundo o prefeito Alejandro Eder, pode haver pessoas presas nos escombros.

Segundo um balanço preliminar, 18 pessoas foram confirmadas como mortas na cidade de Pereira, e outras duas em Zarzal, município localizado no departamento de Valle del Cauca, informa o Metrópoles.

O terremoto de forte intensidade atingiu a Colômbia na manhã desta segunda-feira e foi sentido na capital do país, Bogotá. Segundo a Reuters, o tremor foi sentido até a fronteira com a Venezuela.

De acordo com a agência de notícias espanhola EFE, o terremoto ocorreu às 7h34 no horário local (13h34 em Lisboa) e teve seu epicentro na localidade de San José del Palmar, no departamento de Chocó, localizado na costa do Pacífico. O tremor ocorreu a uma profundidade de 82 quilômetros, informou o Serviço Geológico Colombiano (SGC) em um primeiro boletim. O terremoto também foi sentido em várias províncias do Equador, incluindo Pichincha, cuja capital é Quito.

Também havia informações de que partes das fachadas de muitos edifícios se desprenderam em Cali e Manizales. Na segunda cidade, uma das torres da catedral sofreu danos.

"Há muitos edifícios com fissuras", afirmou o prefeito de Cali, Alejandro Eder, em declarações à rádio Blu Radio. Até o momento, não havia informações sobre vítimas na cidade.

Em Pereira, capital do departamento de Risaralda, numerosos edifícios sofreram danos estruturais importantes, entre eles o aeroporto, e alguns chegaram a desabar parcialmente.

Os números apresentados até o momento podem sofrer alterações ao longo das próximas horas.

O terremoto acontece menos de dois meses depois do duplo tremor que atingiu a Venezuela e deixou mais de 5 mil mortos.