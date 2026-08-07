O delicioso Ceviche de Tilápia com Maracujá irá representar MS na final do concurso O Quilo É Nosso

Numa final disputadíssima entre três pratos cheios de personalidade e regionalidade, os jurados escolheram o representante sul-mato-grossense na grande final do concurso O Quilo É Nosso que acontece em setembro, em São Paulo.

Os três finalistas foram, em ordem alfabética: Restaurante e Pizzaria Mais Sabor, Restaurante Tao e Sesc Restaurante Sabor e Arte. E o vencedor foi o Restaurante Tao, com o prato Ceviche de Tilápia com Maracujá.

O presidente da Abrasel no MS, Cristiano Parmezan, parabenizou os finalistas. “A qualidade dos pratos que participaram do concurso chamou muita atenção. Sem dúvidas, fez com a disputa ficasse ainda mais acirrada e os três que chegaram à final demonstraram a grandiosidade da nossa gastronomia. A Abrasel no MS parabeniza os finalistas e principalmente o Restaurante Tao, que foi o grande vencedor”.

A diretora executiva da Abrasel no MS, Paola Lani, agradeceu ao patrocinador e aos apoiadores. “Nosso agradecimento ao Sebrae MS, que patrocinou a etapa sul-mato-grossense, assim como ao Sindha MS, e ao Senac MS, que cedeu o espaço para a realização da final”.

A final aconteceu no Senac Turismo e Gastronomia, na tarde desta segunda-feira (03) e os finalistas apresentaram porções individuais para os jurados, que avaliaram conforme os critérios técnicos pré-estabelecidos.

O júri foi composto pelo analista-técnico do Sebrae MS, Yago Perez, e também por Sandra Navarro, Evelyn de Brito e por Laís Carneiro, do perfil @encontreiemcg.

O empresário Taoli Schardong falou sobre o prato escolhido para o concurso. “Os clientes dão um feedback muito positivo sobre o nosso ceviche e para participar do concurso nós decidimos fazer uma variação dele, para fugir um pouco do óbvio. Então, experimentamos essa opção que leva maracujá e manga, com a expectativa de que o público e os jurados provassem e aprovassem, para que a gente fosse para a final representar o Mato Grosso do Sul”.

Restaurante Tao é finalista | Foto: Divulgação

A terceira e última etapa acontece nos dias 14 e 15 de setembro, em São Paulo, durante o Salão Abrasel. Os representantes do Tao Restaurante irão preparar o prato ao vivo e será avaliado por um júri técnico indicado pela revista Prazeres da Mesa. A final será transmitida ao vivo pelas redes sociais do concurso.