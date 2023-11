Tribunal de Contas de MS apresenta projetos de sucesso em Fortaleza

O 3º Congresso Internacional dos Tribunais de Contas começou na 3ª feira, dia 28 de novembro, em Fortaleza, com o tema "Desafios da governança, das responsabilidades fiscal e social e da sustentabilidade na era digital". Além de apresentar palestras, reuniões de comitês, oficinas e capacitações, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul mostrará projetos de sucesso, que servirão de referência para outras Cortes de Contas do país.

No que diz respeito a boas práticas voltadas para a qualidade de vida, o TCE-MS apresentou seu projeto de sucesso "Programa TCE NA MEDIDA". A apresentação foi feita pela diretora da Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP), Elaine Góis, e pela gerente de Desenvolvimento de Pessoas e Qualidade de Vida, Tatiana Bazan, na tarde da terça.

Elaine Góis expressou sua satisfação em participar do XIV Encontro Nacional de Gestão de Pessoas dos Tribunais do Brasil, integrado ao III Congresso Internacional dos Tribunais de Contas. "Recebemos, com orgulho, o convite para apresentar nosso Programa de Qualidade de Vida, com ênfase no sucesso do TCE na Medida. A relevância da qualidade de vida tornou-se ainda mais evidente após os desafios impostos pela pandemia. Reconhecemos que um servidor feliz, saudável e motivado contribui não apenas para o bem-estar individual, mas também para a produtividade e eficiência institucional. Este compromisso reflete não apenas em benefícios para a Administração, mas também para o servidor e sua família e é por isso que reforçamos nosso comprometimento contínuo com a qualidade de vida dos nossos servidores", afirmou a diretora da Secretaria de Gestão de Pessoas do TCE-MS.

Tatiana Bazan revelou que o Programa TCE NA MEDIDA foi uma jornada de três meses que não apenas promoveu mudanças positivas no estilo de vida, como também fortaleceu os laços entre os servidores. "A oportunidade de compartilhar o sucesso desse programa em um congresso tão significativo é verdadeiramente gratificante, destacando a importância de investir no bem-estar dos colaboradores para promover ambientes de trabalho mais saudáveis e produtivos. O TCE na medida não apenas transformou hábitos, mas também consolidou a ideia de que o cuidado com a saúde impacta diretamente na qualidade do trabalho e na satisfação profissional. Este convite para o congresso é uma chance única de inspirar outros a adotarem práticas similares, criando organizações mais resilientes e centradas no bem-estar", destacou Bazan.

O evento, que é promovido pelas entidades representativas do Sistema de Controle Externo e recepcionado pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, busca debater temas centrais do ambiente público atual, abordando, de forma transversal, a importância e a influência das inovações tecnológicas e da era digital nos processos de trabalho.



Fonte: *com texto de Olga Cruz.