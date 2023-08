Vídeo: mulher expõe namorado num almoço em família: "Achou que iria comer duas ao mesmo tempo?"

Helena Junqueira Netto, de 20 anos, tornou público na 2ª feira (7.ago.23), o término do seu relacionamento durante uma reunião em família no Morro Agudo, em São Paulo.

Ela filmou a situação e logo o vídeo e se tornou viral no Twitter.

Nas imagens, a jovem aparece ao lado do então namorado e o chama para o que a princípio parecia ser uma declaração de amor. No começo, os familiares de Helena acreditavam que era um momento de "declaração de amor" ao rapaz. Ela brincou, dizendo que o vídeo "ficaria guardado para sempre", e a atmosfera estava repleta de risos e descontração por parte da família.

No entanto, Helena aproveita o momento e na frente de familiares, amigos e da gravação, expõe que descobriu uma traição do namorado com quem estava desde 2015: “Mateus, você achou mesmo que iria conseguir comer duas ao mesmo tempo?”, inicia Junqueira.

Com isso, tudo mudou de forma abrupta. Um silêncio tenso se instalou, enquanto o rapaz tentava fugir da situação. A vítima da traição ainda expõe o nome da suposta amante e realiza uma série de questionamentos ao rapaz. “Sua família vai adorar saber. Agora faz um favor, a porta tá lá, pode ir embora”, finaliza Helena.

O vídeo dominou os grupos de WhatsApp de toda a região e tomou proporções nacionais. Em um perfil que publicou o vídeo no TikTok, a gravação já acumula mais de 4,5 milhões de visualizações.

No Instagram, páginas como Alfinetei que acumula mais de 22 milhões de seguidores publicaram o vídeo.

Além disso, desde que o vídeo viralizou, Helena Junqueira já ganhou mais de 18 mil seguidores.

Veja o vídeo:

No seu perfil no Instagram, Helena agradeceu pelas mensagens de apoio que recebeu após a divulgação do vídeo. Ela também compartilhou que não tinha expectativa pela grande repercussão, que já a rendeu mais de 25 mil novos seguidores na rede social.

"Infelizmente, precisei passar por essa situação para finalmente encerrar essa história", ela escreveu na postagem.Quando questionada pelos seus novos seguidores se teria reatado o relacionamento com o ex-namorado após o vídeo, Helena deixou claro que não. "Algumas pessoas estão perguntando se voltamos, e quero deixar claro que a resposta é não. Nosso relacionamento começou em 2015, tivemos idas e vindas, mas nada envolveu traição", esclareceu a jovem. Ela afirmou que vai continuar se dedicando ao meio agropecuário.

[Legenda]© Reprodução- Instagram