WPS Office: o melhor editor e conversor de PDF grátis

Você, profissional autônomo, acabou de receber um contrato em PDF para revisar e assinar. Ou talvez você seja um estudante que precisa anotar um artigo em PDF para um trabalho de pesquisa. Como fazer isso, se o PDF é um formato fixo? A primeira alternativa seria converter, certo?

Agora, imagine que você precisa converter este PDF em um documento do Word para fazer algumas alterações mais substanciais. Como fazer? E se a gente te disse que, com WPS Office, você não só tem um editor de PDF quanto um conversor simples, intuitivo e sobretudo confiável?

Com o WPS Office, você tem em mãos o melhor editor e conversor de PDF do mercado. Em apenas alguns cliques, você pode ler, editar, anotar e assinar PDFs facilmente. Ainda, converter o documento para o formato que necessitar com o Office 365 grátis. Então, vamos conhecer melhor a ferramenta?

WPS PDF: Por que o WPS Office é o Melhor Editor e Conversor de PDF?

De modo geral, o WPS PDF é um editor de PDF gratuito, além de conversor completo que permite visualizar, editar, ler, colaborar e converter arquivos de maneira simples e eficiente. Só para ter uma ideia, veja quais os principais recursos oferecidos pela ferramenta e como ela pode facilitar sua vida:

Visualizar e ler PDFs: navegue e leia seus arquivos PDF com facilidade, com opções de zoom e visualização de páginas múltiplas.

Editar PDFs: modifique textos e imagens diretamente no arquivo PDF, corte páginas, e ajuste cabeçalhos e rodapés.

Adicionar comentários: insira comentários e anotações para colaborar com outras pessoas em projetos ou revisões de documentos.

Preencher formulários: preencha formulários PDF de maneira rápida e eficiente.

Assinar contratos: adicione assinaturas eletrônicas aos seus documentos, permitindo a assinatura digital de contratos e outros arquivos importantes.

Imprimir documentos: imprima seus PDFs diretamente do editor com todas as configurações necessárias.

Edite textos e imagens com facilidade

Ao baixar o pacote Office gratuito do WPS Office, você terá o editor de PDF para editar textos e imagens em um PDF. Isso é tão simples quanto usar um processador de texto como o Word. Só para ilustrar, você pode ir além, tanto quanto como se fosse com o pacote Office 365:

Editar textos e imagens diretamente no PDF.

Ajustar o layout cortando páginas e configurando cabeçalhos e rodapés.

Baixar o editor de PDF gratuitamente e experimentar todas essas funcionalidades avançadas.

Adicionar anotações especiais

Salve suas anotações e compartilhe-as com facilidade. A princípio, esta funcionalidade é ideal para cursos e trabalhos em grupo, permitindo:

Inserir comentários e anotações no PDF.

Salvar arquivos na nuvem para acessá-los de qualquer dispositivo.

Abrir e editar PDFs simultaneamente em Windows, Mac, Android, Linux e iOS, aumentando sua eficiência.

Preencher e assinar de forma eficiente

Com o WPS PDF, preencher formulários e adicionar assinaturas nunca foi tão fácil. Veja o que você pode fazer:

Preencher formulários PDF diretamente no seu PC, Mac ou dispositivo móvel.

Adicionar assinaturas eletrônicas e convidar outras pessoas para assinar o documento.

Garantir a segurança e a validade legal de suas assinaturas.

O editor e conversor de PDF do WPS Office está disponível gratuitamente, proporcionando acesso a funcionalidades avançadas sem custo. Isso significa que você pode realizar todas essas tarefas de edição e conversão de PDF sem gastar um centavo.

Principais recursos do editor e conversor de PDF do WPS Office

O editor e conversor de PDF do Wps Office possui vários recursos. Veja alguns deles:

Tudo em um, suporte em português

Com o pacote Office gratuito do WPS Office o usuário usufrui muitos recursos, como o editor e conversor de PDF. Com ele é possível editar imagens e textos, configurar o cabeçalho da planilha e o rodapé, bem como fazer corte de páginas. Ele é tudo em um e conta com suporte em português, para o caso de dúvidas.

Disponível para juntar, comprimir, dividir, assinar PDF

O Office grátis do WPS Office é bastante completo, já que, com ele, é possível:

Juntar arquivos PDF: dá para fazer a seleção de diversos arquivos PDF e juntá-los em um só;

Comprimir: se precisar diminuir o tamanho do arquivo PDF online, é possível utilizar um dos 3 métodos disponíveis para compressão;

Dividir: o pacote Office gratuito do WPS Office permite separar todas as páginas de determinado arquivo em PDF único online;

Assinar: os usuários podem adicionar assinaturas eletrônicas usando o Office grátis do WPS Office nos arquivos de PDF online.

Disponível para converter PDF para Word, Excel, PowerPoint, JPG

Ao baixar Office grátis do WPS Office, os usuários conseguem converter PDF para Word ou até mesmo Word em PDF. Além disso, ele também faz a conversão de PDF para Excel, PowerPoint e JPG.

O editor e conversor de PDF funciona com eficácia para converter arquivos e você ainda conta com as vantagens de usar o Word grátis, Excel gratuito e o PowerPoint grátis.

Disponível para Windows, macOS, Linux, Android e iOS

Você pode fazer anotações especiais com o editor e conversor de PDF do WPS Office e salvá-las ou compartilhá-las com seu grupo. Ao salvar seu arquivo em nuvem, é possível abri-lo em variadas plataformas, como Windows, macOS, Linux, Android e iOS.

Comparação entre WPS Office, Adobe Acrobat e ILovePDF

Funções / Programas WPS Office Adobe Acrobat ILovePDF Agrega funções do pacote Office da Microsoft Sim Não Não Tem editor de PDF Sim Sim Sim Funciona offline Sim Depende. Algumas funções, sim. Outras, não. Não É gratuito Sim Para a maioria dos serviços, sim, mas não todos. Sim É compatível com serviços de armazenamento em nuvem Sim Sim Sim

A tabela acima nos ajuda a entender que, embora os três serviços forneçam um editor de PDF acessível aos usuários, algumas ferramentas não estão presentes no Adobe Acrobat e no WPS Office, em especial aquelas relacionadas aos programas do pacote Office, como o Excel, o PowerPoint e o Word.

A importância de um editor e conversor de PDF

O fato é que os documentos em formato PDF são amplamente utilizados devido à sua versatilidade e segurança. Afinal, preservam o formato original dos arquivos, tornando-os ideais para contratos, manuais, relatórios e outros tipos de documentos importantes.

No entanto, editar e converter PDFs é um tanto quanto desafiador sem as ferramentas certas. Isso porque há o risco de desconfigurar o documento ou ainda nem tê-lo completo para as alterações necessárias.

Mas, quais são as situações em que, de repente, você pode precisar de uma ferramenta para converter e editar PDF?

Estudantes universitários frequentemente se deparam com a necessidade de extrair e editar informações de PDFs para projetos de pesquisa . Por isso, um editor de PDF eficiente, como o WPS Office, simplifica essa tarefa, economizando tempo e esforço.

Já para profissionais de negócios, revisar e assinar digitalmente contratos em PDF é uma tarefa comum. A suíte, então, elimina a necessidade de processos demorados, como imprimir e digitalizar documentos, tornando a assinatura digital de contratos um processo simples e direto.

Professores e educadores, por sua vez, sempre precisam criar e ajustar materiais didáticos em PDF para atender às necessidades específicas de cada turma ou aluno. Com o pacote, a edição de PDFs se torna uma tarefa eficiente, permitindo uma personalização rápida e fácil dos materiais de ensino.

Freelancers e profissionais autônomos dependem da conversão confiável de documentos para PDF para manter a formatação e a aparência profissional ao compartilhar propostas e relatórios com os clientes. Com seu conversor de PDF confiável, o WPS Office garante a integridade do layout de seus documentos.

