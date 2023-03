Youtube: Fatos, Dados e Tendências Sobre a Plataforma

O YouTube é a plataforma de compartilhamento de vídeos mais popular da Internet, sem dúvida. É simples e tão fácil de usar que qualquer pessoa com conexão à Internet e um dispositivo habilitado para web pode usá-lo.

Essa facilidade de uso é provavelmente a maior razão pela qual o YouTube se tornou tão popular entre várias gerações de usuários da Internet. Além disso, o YouTube é, talvez, a plataforma mais amigável de todas quando se trata de compartilhar conteúdo de vídeo com um grande público.

Entre vídeos explicando o índice Big Mac, ensinando como instalar um aparelho duosat pulse, orientando quem precisar solicitar uma aposentadoria especial, ou até fazendo análise de cadeiras, o YouTube oferece acesso fácil a toneladas de conteúdo de vídeo disponível em milhões de canais.

Embora a maioria dos usuários da Internet recorra ao YouTube quando procura entretenimento, Bruna Bozano, especialista em expansão digital, salienta que “a plataforma também é uma solução para inúmeras empresas, já que permite que usuários regulares da Internet e empresas com fins lucrativos criem seus canais, forneçam ao público-alvo o conteúdo de sua preferência e obtenham receita com seus esforços”.

Assim como o LinkedIn, o YouTube rapidamente se tornou um canal necessário para negócios digitais. Com isso em mente, pode-se ter uma base sobre a relevância de algumas das estatísticas do YouTube:

AS 10 PRINCIPAIS ESTATÍSTICAS DO YOUTUBE

Em 2021 , a plataforma de compartilhamento de vídeos tinha 2,3 bilhões de usuários em todo o mundo.

79% dos usuários têm uma conta no YouTube, tornando-o a segunda plataforma de mídia social mais popular.

Os usuários do YouTube assistem a mais de 1 bilhão de horas de vídeo diariamente.

O YouTube é o segundo maior mecanismo de pesquisa da web.

A plataforma está disponível em 80 idiomas e é acessível em mais de 100 países .

62% das empresas usam o YouTube para marketing, vendas e fins educacionais, investindo em serviços de SEO e Ads para ampliar o alcance de seus vídeos.

Mais de 70% dos usuários acessam o YouTube por meio de seus dispositivos móveis.

90% dos usuários da Internet confiam no YouTube para descobrir novos produtos, serviços e marcas .

São 500 horas de conteúdo de vídeo carregados na plataforma a cada minuto.

90% dos usuários usam o YouTube como canal preferido para visualizar conteúdo de vídeo digital.

E tem mais:

1. O YouTube tem mais de 2 bilhões de usuários em todo o mundo.

As estatísticas mais recentes publicadas no Blog do YouTube indicam que a plataforma de compartilhamento de vídeos tem aproximadamente 2,3 bilhões de usuários em todo o mundo. Esse mesmo estudo mostra que mais de 2 bilhões de usuários possuem contas na plataforma.

2. Os usuários da Internet geram bilhões de visualizações no YouTube todos os dias assistindo a mais de 1 bilhão de horas de conteúdo de vídeo.

Em média, os internautas passam a maior parte do tempo na plataforma assistindo a conteúdos em vídeo. As estatísticas indicam que eles assistem a mais de um bilhão de horas de vídeo diariamente, gerando bilhões de visualizações.

3. O YouTube está disponível em mais de 100 países e 80 idiomas em todo o mundo.

Esta plataforma de vídeo está acessível em 80 idiomas diferentes e em mais de 100 locais em todo o mundo.

4. A proporção de gênero do YouTube é de 56% masculino e 44% feminino.

Estudos recentes sobre a proporção de gênero do YouTube indicam que há mais usuários do sexo masculino do que do sexo feminino na plataforma. A proporção de gênero é de 56% masculino e apenas 44% feminino.

5. O YouTube atinge 95% dos usuários adultos da Internet (mais de 35 anos) todos os meses.

Existe um mito circulando na web de que o YouTube é apreciado apenas pela geração do milênio. No entanto, isso é completamente falso. De acordo com as estatísticas mais recentes do YouTube, o público do YouTube varia entre 15 e 65 anos ou mais.

Como o tempo de exibição do YouTube continua a aumentar, o último estudo realizado pela comScore indicou que a popular plataforma de vídeo atinge 95% dos usuários da Internet com mais de 35 anos todos os meses.

6. A maioria dos usuários (70%) prefere assistir ao YouTube por meio de dispositivos móveis.

De acordo com as estatísticas de 2019-2020, os usuários móveis compartilharam mais vídeos do YouTube. Aproximadamente 70% dos usuários preferem consumir conteúdo de vídeo por meio de seus dispositivos móveis.

7. O maior número de espectadores do YouTube são americanos, com 15% do tráfego da plataforma vindo dos Estados Unidos.

De acordo com os estudos mais recentes, os três principais países com mais usuários do YouTube são:

Estados Unidos (15%)

Índia (9,7%)

Japão (4,9%)

8. Em 2020, mais de 70% dos usuários do YouTube usaram a plataforma para assistir a vídeos e tutoriais de exercícios.

O YouTube literalmente explodiu em 2020. Mais de 5 bilhões de visualizações de vídeos de exercícios em casa e tutoriais de exercícios, mais de 1 bilhão de visualizações de tutoriais sobre como fazer uma máscara facial e mais de 40 milhões de visualizações de coros virtuais são apenas alguns dos números interessantes descobertos. Em 2020, mais de 70% dos usuários do YouTube assistiram a vídeos de exercícios para manter a forma durante a pandemia.

9. 2 dos 5 principais canais do YouTube são relacionados a jogos, reunindo o maior número de assinantes em todo o mundo.

Os canais de jogos estão entre as categorias de vídeos mais populares no YouTube. Dois dos cinco principais canais da plataforma que lidam com conteúdo de jogos reúnem o maior número de assinantes de todo o mundo.

10. Em 2021, as receitas globais de anúncios do YouTube atingiram a marca de US$ 7 bilhões, alcançando um aumento anual de 43%.

De acordo com um estudo sobre as receitas globais de publicidade do YouTube, as receitas de anúncios da plataforma ultrapassaram a marca de US$ 7 bilhões em 2021, alcançando um aumento anual de 43%. Os canais YT com melhor classificação acumularam mais de 100 milhões de assinantes em todo o mundo, tornando o YouTube uma das maiores plataformas globais de vídeo na Internet.

PRINCIPAIS ESTATÍSTICAS DE GANHO DO YOUTUBE PARA 2023

O YouTube oferece muitas oportunidades de monetização para criadores de conteúdo, para que possam ganhar cinco dígitos por ano.

Desde recursos especiais que permitem aos criadores de conteúdo gerar receita com seus vídeos e canais até ingressos, mercadorias, associações de canal e reunindo marcas e criadores de conteúdo, há muitas oportunidades de ganhar muito no YouTube.

Os compradores on-line baseiam suas decisões de compra principalmente em vídeos do YouTube. Esse é o principal motivo pelo qual as empresas têm investido em anúncios do YouTube para alcançar públicos mais amplos. Cerca de 70% dos usuários fizeram uma compra de uma marca depois de vê-la na plataforma.