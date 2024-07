Assentamento Itamaraty celebra o dia do Agricultor Familiar 

No último domingo (28.jul.24), o Assentamento Itamaraty, localizado no município de Ponta Porã, MS, foi palco das celebrações do 7⁰ Encontro dos Agricultores e Agricultoras da agricultura familiar.

Foto: Divulgação

Durante o evento, o Secretário Executivo de Agricultura Familiar, de Povos Originários e Comunidades Tradicionais (SEAF-SEMADESC), Sr. Humberto de Mello Pereira, reafirmamou o compromisso do Governador do Estado de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, com a agricultura familiar, destacando sua relevância para a economia e a produção de alimentos na região.

Foto: Divulgação

A celebração contou com a presença do superintendente estadual do INCRA Paulo Roberto Silva, outras autoridades e diversos convidados.

A programação incluiu diversas atividades e homenagens, enfatizando o papel crucial dos agricultores familiares no desenvolvimento econômico da região pelo maior assentamento da reforma agrária da América Latina.

Foto: Divulgação

O evento foi organizado através da Associação Assentamento Itamaraty Social Gerando Vida (AAIGV) do assentamento Itamaraty com apoio da Cooperai, Apoms, CPT, AGRAER, Cooperaf, Banco Ita, Movimento das Mulheres Camponesas.