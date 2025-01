Dengue cresce no MS e MP dá 45 dias para Sonora apresentar plano de ação

Diante do aumento de casos de dengue em Mato Grosso do Sul, o Ministério Público Estadual (MPMS) abriu uma investigação para apurar as ações adotadas pela Prefeitura de Sonora no combate à doença.

Conforme ofício juntado nos autos, a gerente municipal de Saúde Ivana Maria Paião têm 45 dias para responder à solicitação do MP e apresentar documentos que comprovem as estratégias municipais de enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti.

A investigação foi oficializada por meio de um Procedimento Preparatório, publicado no Diário Oficial do MPMS desta quinta-feira (30). O documento aponta que o Estado registrou 16.131 casos confirmados de dengue em dezembro de 2024, segundo boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde.

A promotoria destaca que surtos da doença podem ser evitados com ações preventivas e que a falta de medidas eficazes pode sobrecarregar a rede pública de saúde. Diante disso, o MP questiona a Prefeitura de Sonora sobre o Plano Municipal de Contingência, estrutura de combate ao vetor, monitoramento de casos e assistência aos pacientes infectados.

QUESTIONAMENTOS

O documento enviado ao município detalha uma série de questionamentos que a Gerência de Saúde de Sonora precisa responder. Entre eles:

Plano de Contingência: A Prefeitura possui um planejamento atualizado para lidar com surtos de dengue?

Estratégias e ações: Quais medidas estão sendo adotadas para o combate ao mosquito?

Recursos humanos e materiais: Quantos agentes de combate a endemias atuam na cidade e se o número atende às recomendações do Ministério da Saúde?

Monitoramento: Como são feitas as visitas domiciliares e quais ações são adotadas em áreas de maior risco?

Assistência médica: Como está organizada a rede de atendimento a pacientes com suspeita de dengue e qual a capacidade atual das unidades de saúde?

Ações educativas: Como a população está sendo informada sobre a prevenção e combate ao Aedes aegypti?

O MP também quer saber se o município tem parcerias com outros órgãos, instituições de ensino ou municípios vizinhos para reforçar o combate à dengue.

A investigação pode resultar na abertura de um inquérito civil ou em outras medidas administrativas, caso a promotoria entenda que há falhas na condução das ações municipais. A Prefeitura de Sonora tem 45 dias para apresentar as informações.