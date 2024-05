Prefeita Adriane Lopes lança 4 Etapa da Campanha "Meu Bairro Limpo Todos em Ação contra a Dengue"

Uma operação de grande porte contra a Dengue foi lançada na Região do Prosa, em Campo Grande, com a inspeção de mais de 44 mil propriedades até o momento. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), iniciou a 4ª Etapa da Campanha “Meu Bairro Limpo – Todos em Ação contra a Dengue” nesta terça-feira (30), na Escola Municipal Elpídio Reis, no Bairro Mata do Jacinto. Nas fases anteriores da campanha, mais de 44 mil imóveis já foram vistoriados.

Durante os próximos 10 dias, cerca de 300 servidores da Coordenadoria de Vetores (CCEV) realizarão inspeções em residências e terrenos baldios na Região do Prosa. Eles também recolherão e eliminarão materiais que podem servir como criadouros do mosquito transmissor da Dengue, além de orientar os moradores sobre medidas preventivas.

A prefeita Adriane Lopes destacou a importância da prevenção e o trabalho dos servidores que têm sido fundamental para manter os números de dengue estáveis em Campo Grande. “Este trabalho que vem sendo desenvolvido é um exemplo claro de como ações estratégicas e preventivas podem fazer uma diferença significativa na saúde pública do município. A Prefeitura está comprometida em continuar essas ações, protegendo a saúde da comunidade e garantindo um futuro mais saudável para todos. Agradeço a cada pessoa envolvida nessas iniciativas, pois cada esforço conta na grande batalha contra a dengue”, comentou.

Ainda segundo a prefeita, a colaboração da população é essencial no combate à dengue. “A participação ativa de cada morador de Campo Grande, mantendo seus quintais limpos e eliminando possíveis focos do mosquito, amplifica enormemente o impacto dessas ações. Juntos, servidores e cidadãos, estão fazendo a diferença, mantendo a cidade mais segura e saudável”, enfatizou.

A dona de casa Marli Cunha, de 62 anos, dá o exemplo. Após ter enfrentado a dengue, Marli tornou-se ainda mais consciente da importância de manter seu ambiente limpo. “Manter o quintal limpo é essencial, não só para a minha saúde, mas para a de todos ao redor. Todos nós precisamos fazer nossa parte para evitar a dengue”, afirma Marli, destacando o papel crucial que cada cidadão tem na prevenção desta doença. “Não basta apenas a atuação do poder público. É essencial que cada um de nós faça sua parte”, conclui.

Durante a ação, três pontos de coleta de materiais inservíveis serão disponibilizados à população. Nos locais os moradores poderão descartar materiais de grande volume, como móveis inutilizados, carcaça de eletrodomésticos e eletrônicos, pneus e outros objetos que possam acumular água. Não é permitido o descarte de entulhos, restos de materiais de construção e podas de árvores.

Pontos de coleta

Rua Marquês de Herval (Entre as ruas Caldeiras e Guanambi)

Ecoponto Noroeste (Rua Guarulhos, 788 – Jardim Noroeste)

Avenida Waldomiro Coelho Netto (entre as ruas Agrinômia e Ubatuba)

Meu Bairro Limpo

No total, as três etapas da campanha resultaram na inspeção de 44.800 imóveis em toda a área abrangida, com a eliminação de 26.326 depósitos e a erradicação de 1.761 focos do mosquito da dengue. Estes números refletem o sucesso e a importância da campanha, que busca não só tratar dos focos existentes mas também prevenir futuros surtos, protegendo assim a saúde pública.

Na Região Anhanduizinho, foram inspecionados 11.732 imóveis, resultando na eliminação de 7.479 depósitos que poderiam servir como criadouros para o mosquito. Além disso, 442 focos foram efetivamente encontrados e eliminados, reduzindo consideravelmente o risco de propagação da doença na área.

Por sua vez, a Região Lagoa apresentou um progresso notável com 13.800 imóveis inspecionados e 9.874 depósitos eliminados, com a descoberta e eliminação de 456 focos do mosquito. Esse esforço demonstra um compromisso robusto na prevenção da dengue na região.

A Região Bandeira, que teve a maior quantidade de inspeções, com 19.268 imóveis visitados, também mostrou números expressivos. Foram eliminados 8.973 depósitos, e os agentes de saúde conseguiram eliminar 863 focos, indicando uma intervenção eficaz contra a proliferação do mosquito na região.

Dados epidemiológicos

Do dia 01 de janeiro a 23 de abril deste ano, foram notificados 6.822 casos de dengue e nenhum óbito em Campo Grande. Até o momento, não houve a notificação de nenhum caso de zika e apenas 11 notificações por chikungunya. Em todo o ano passado, a Capital registrou 17.033 notificações de dengue e seis óbitos provocados pela doença. Foram notificados, de janeiro a dezembro de 2.023, 92 casos de zika e 176 de chikungunya.