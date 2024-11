MP investiga repasse de R$ 400 mil do município de Bela Vista a igreja

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) abriu uma investigação para apurar a legalidade de um repasse de R$ 400 mil feito pela Prefeitura de Bela Vista para a Mitra Diocesana de Jardim, especificamente para a Paróquia Santo Afonso Maria de Ligório.

De acordo com informações divulgadas no Diário Oficial do MPMS nesta 2ª feira (11.nov.24), um inquérito civil foi instaurado após uma denúncia anônima que levantou suspeitas sobre o uso do valor destinado à compra de aparelhos de ar-condicionado e um veículo.

O promotor de Justiça Guilermo Timm Rocha destacou que o objetivo da investigação é verificar se a transferência de recursos públicos atende aos princípios da administração pública, considerando que a entidade beneficiada possui foco exclusivamente religioso e não de interesse público.

A Prefeitura e a paróquia foram notificadas e têm um prazo de 15 dias para apresentar documentos e justificativas sobre o uso do montante. O MP também requisitou explicações detalhadas do Executivo municipal, que terá 10 dias para fornecer as informações solicitadas.