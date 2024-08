MPT abre inquérito para apurar responsabilidade da VoePass em acidente aéreo que matou 62

O Ministério Público do Trabalho (MPT) iniciará uma investigação para apurar a responsabilidade da empresa VoePass Linhas Aéreas, anteriormente conhecida como Passaredo Transportes Aéreos S.A., no acidente aéreo ocorrido na última 6ª feira (09.ago.24) em Vinhedo (SP), que resultou na morte de 62 pessoas, dentre as quais quatro trabalhadores da empresa.

O procurador Marcus Vinícius Gonçalves ordenou a abertura imediata do procedimento, justificando que há uma clara violação de direitos sociais relacionados à segurança no ambiente de trabalho. O MPT pretende verificar a extensão dos fatos, apurar as responsabilidades e implementar medidas para evitar novos acidentes semelhantes ao que está sendo investigado.

O procurador também determinou a expedição de ofícios à VoePass-Passaredo, solicitando que a empresa apresente as Comunicações de Acidente de Trabalho (CAT) e os contratos de trabalho dos quatro tripulantes falecidos. Além disso, foram enviados ofícios ao Departamento de Polícia Federal de Campinas para que forneçam os dados iniciais da investigação sobre o acidente, e à Força Aérea Brasileira (FAB) e à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), para que informem o que já foi apurado até o momento.

A investigação será conduzida em Campinas (SP), onde está localizada a sede do MPT na 15ª Região, que abrange a cidade de Vinhedo, local do acidente aéreo.

Sobre o acidente

O voo 2283 da VoePass, que partiu de Cascavel (PR) na sexta-feira (09/08) com destino a Guarulhos (SP), caiu em Vinhedo (SP) enquanto sobrevoava o condomínio residencial Recanto Florido, no bairro Capela. O acidente, envolvendo um avião turboélice ATR-72, resultou na morte de 58 passageiros e 4 tripulantes, totalizando 62 vítimas. De acordo com a imprensa, este foi o maior acidente aéreo registrado desde 2007.