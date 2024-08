MPMS instaura inquérito para investigar rompimento de barragem do Nasa Park

O Ministério Público Estadual, por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Bandeirantes, instaurou um Inquérito Civil para apurar os danos ambientais causados pelo rompimento da barragem do lago do loteamento Nasa Park, localizado às margens da BR-163, entre Jaraguari e Campo Grande.

O inquérito, registrado sob o número 06.2024.00000796-1, tem como alvos a empresa A & A Empreendimentos Imobiliários S/C LTDA, a Associação dos Proprietários de Lotes do Loteamento Nasa Park e empresários.

O promotor de Justiça responsável pelo caso, Gustavo Henrique Bertocco de Souza, buscará definir as responsabilidades pelos danos ambientais resultantes do rompimento. As investigações estão em andamento, e o inquérito está disponível para consulta pública na sede do Ministério Público em Bandeirantes e através do site oficial.

O acidente, ocorrido no início desta semana, resultou no rompimento da barragem do lago do loteamento, causando um desastre ambiental significativo que destruiu também parte da rodovia BR-163, comprometendo o tráfego de veículos no local.

A enxurrada de lama e detritos atingiu diversas propriedades e comprometeu o ecossistema local. Em resposta ao desastre, as autoridades ambientais aplicaram multas pesadas à A & A Empreendimentos e à Associação dos Proprietários do Nasa Park, que somaram mais de R$ 700 milhões.

Este não é o primeiro incidente envolvendo irregularidades no Nasa Park. O loteamento já havia sido multado em anos anteriores por infrações ambientais, e o rompimento da barragem trouxe à tona questões sobre a manutenção e segurança das instalações.