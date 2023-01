Pais e filhos mortos em acidente são identificados

O casal Nayara Oliveira Amaral, de 28 anos e Rodolfo Cláudio Novais, de 34 anos, e seus filhos Arthur Oliveira Novais, de 8 anos, e Helena Oliveira Novais, de 5 anos, são as vítimas que morreram às 8h30 deste sábado (7.jan.23), após o Chevrolet Onix em que estavam, colidir contra um caminhão no quilômetro 55 da BR 158, próximo ao município de Paranaíba (MS).

A família era de Iturama, município no interior de Minas Gerais.

De acordo com apurado pelo MS Notícias, Cláudio dirigia o Onix e após se assustar com um veículo que vinha na contramão, sentido Cassilândia, derrapou e colidiu com um caminhão-baú conduzido por Ademir Leite Pereira, de 52 anos.

“Os veículos envolvidos na colisão vieram a descer o barranco ao lado direito do caminhão de forma a prensar o carro contra o chão”, declarou Ademir em registro de ocorrência.



O motorista que provocou o acidente ao fazer a ultrapassagem indevida, fugiu sem prestar socorro as vítimas.